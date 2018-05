Carta coperta per il premier

La Carta coperta di Mattarella : un big del «made in Italy» : Un capitano d'industria, un rappresentate del made in Italy, un personaggio «neutrale» ma che «capisca di economia», ecco la pista che si sta battendo per trovare un premier che metta in salvo la ...

Al bancomat si accorge che mancano soldi sul conto e corre dai carabinieri per denunciare tutto. Ma è lì che arriva il ‘colpo di grazia’ : altro che Carta clonata - la scoperta è tremenda per davvero. E il ‘furto’ passa decisamente in secondo piano : Per la serie brutte, anzi bruttissime, sorprese: vai al bancomat e ti accorgi che mancano dei soldi. Calma. Va mantenuta la calma. In questi casi, dopo il giusto choc iniziale, perché a nessuno fa piacere di veder sparire i propri risparmi, si avverte subito la banca telefonando all’apposito numero verde che nella maggior parte dei casi è scritto a caratteri cubitali su ogni bancomat per velocizzare la pratica e si procede così al blocco ...