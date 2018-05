Carlo Cassola | lo scrittore Premio Strega tra i più discussi di sempre

huffingtonpost

(Di lunedì 14 maggio 2018) Casole d'Elsa, 26 luglio 2017 – I gradoni dell'anfiteatro scomparivano dietro alla folla che su di essi si accalcava, schiacciandosi come sardine: i posti non bastavano per tutti, nessuno aveva immaginato un simile riscontro di pubblico per uno spettacolo teatrale che di certo non portava un titolo noto alla massa. "Il taglio del bosco" non era "Macbeth" e neppure "La Traviata", tuttavia negli animi di quella gente doveva essere entrato in qualche maniera, e lì esserci rimasto, se adesso il grazioso paese di Casole d'Elsa straripava di occhi, menti, cuori. Il regista Giovanni Guidelli fissava lo sguardo su quel piccolo gioiello della Val d'Elsa, in provincia di Siena, e provava a immaginarsi con quale spirito, molti anni addietro, l'autore del testo da lui ora messo in scena poteva aver osservato le stesse chiese, le piazze, le casette in mattoni, il palazzo adibito a Museo ...