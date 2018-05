Canoa velocità | Coppa del Mondo 2018 | il calendario e tutte le date Il programma completo

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno di Mantova : 26 azzurri in ritiro fino al 22 maggio : Sono 26 gli azzurri convocati dal DT Guglielmo Guerrini per il raduno della nazionale italiana di Canoa velocità a Mantova: la nostra selezione sarà impegnata sulle acque virgiliane fino al 22 maggio. A farla da padrone il kayak maschile, con 15 azzurri chiamati. Per quanto riguarda la canadese, 6 donne e 5 uomini completano il quadro dei selezionati. KAYAK SENIOR MASCHILE C. S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI S.C. TICINO PAVIA: Manfredi ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo : saranno 26 gli azzurri in gara : Si sono concluse a Mantova le gare di selezione per la formazione della squadra italiana di Canoa velocità che prenderà parte alla prima tappa di Coppa del Mondo a Duisburg, in Gernania, a fine maggio. Il DT Guglielmo Guerrini, sulla base della somma dei tempi fatti registrare sulle varie distanze, ha selezionato 26 atleti, dei quali 15 nel kayak maschile, 6 nel kayak femminile e 5 nella canadese maschile. Di seguito l’elenco completo dei ...

Canoa velocità - nel fine settimana le selezioni per far parte della Nazionale. Tanti big pronti a scendere in acqua a Mantova : Si alza il sipario a Mantova sulla stagione della Canoa velocità: domani e sabato selezioni per formare la squadra nazionale italiana in vista della prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Duisburg, in Germania, nell’ultimo fine settimana di maggio. Sarà una somma di tempi a determinare la classifica che porterà alla selezione conclusiva: per il K1 femminile saranno addirittura tre le distanza da affrontare (500, 200 e 350 metri, con ...