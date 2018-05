Cannes | oltre 10 minuti di applausi per il Lazzaro di Alice Rohrwacher | trailer

Oltre 10 minuti di applausi per il film di Alice Rohrwacher - film italiano in concorso a Cannes : Oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, poco fa al Grand Theatre Lumiere di Cannes, di Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, primo film italiano del programma in competizione per la Palma d'Oro.Alba Rohrwacher, che è nel cast del film, si è commossa durante il tributo della sala. Anche all'uscita del cast dalla proiezione ci sono stati applausi ripetuti. Ad accompagnare il film, seppure in disparte, anche Roberto ...