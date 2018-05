Cannes contro la modernità

Cannes 2018 : l’incontro con Christopher Nolan : Accolto da una standing ovation (oltre che da ore di attesa per riuscire a entrare in sala), il regista britannico Cristopher Nolan è stato protagonista a Cannes di un incontro con giornalisti e pubblico. Per la prima volta al festival, Nolan è arrivato a presentare il restauro di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrik, che compie quest’anno cinquant’anni. «La prima volta che lo vidi avevo 7 anni, mi ci portò mio padre in uno dei ...