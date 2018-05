Cannes 2018 | 50 anni di ‘2001 | Odissea nello spazio’ con Nolan

Cannes 2018 - 'Lazzaro felice' di Alice Rohrwacher conquista il pubblico : Non penso affatto che bisogna tornare al passato, ad un mondo arcaico, quello era un medioevo e aveva bellezze e amarezze, che ho cercato di mostrare nella prima parte del film, così come ci sono ...

Cannes 2018 : Sorry Angel - la brutta copia di Chiamami col tuo Nome : In una Parigi anni ’80 Jacques è uno scrittore omosessuale che vive con suo figlio dopo la fine della sua storia d’amore con Marco. Impegnato in un nuovo progetto all’interno di un cinema incontra un giovane affascinante e impulsivo che cattura la sua attenzione. I due iniziano un’avventura che si trasforma gradualmente in un sentimento […]L'articolo Cannes 2018: Sorry Angel, la brutta copia di Chiamami col tuo Nome ...

#Cannes2018 'Mi manca lo sguardo di Olmi'. Incontro con Alice Rohrwacher : La cineasta inizia a sottolineare l'ambientazioni dando qualche coordinata sul periodo in cui si svolge: 'Il mondo è relativamente recente, anche se nel film c'è una traslazione temporale. La ...

Cannes 2018 - le combattenti curde di Eva Husson “simbolo delle donne che combattono per la libertà e la dignità” : Cento donne sulla Monteèe des Marshes e un solo pensiero: parità di genere in tutto e per tutto. E dunque “Saliamo” è stato l’accorato appello di Cate Blanchett che della gradinata a tinte rosa era la guida e portavoce. Ma il weekend al femminile del Festival di Cannes – tuttora in corso – è rappresentato soprattutto dalla presenza quasi totalizzante di titoli di registe donne concentrate nella due giorni. Per quanto riguarda il ...

#Cannes2018 Les filles du soleil - di Eva Husson : Mathilde è la testimone di questo mondo, ma soprattutto la narratrice di una eroina: la leader Bahar, interpretata da Golshifteh Farahani, che lotta per la sua terra e per ritrovare il figlioletto ...

Cannes 2018 : 82 donne marciano sul tappeto rosso e chiedono parità : Chiediamo che nei nostri luoghi di lavoro ci sia più uguaglianza di diritti e diversità di talenti, che possano rispecchiare al meglio il mondo in cui viviamo realmente. Un mondo che consente a tutti ...

Festival Cannes 2018 - Cate Blanchett e 82 donne contro le discriminazioni/ E il trans di Girl viene acclamato : Festival Cannes 2018, Cate Blanchett e 82 donne contro le discriminazioni nel mondo cinematografico. E il film con protagonista un trans, "Girl", viene acclamato dalla critica(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:15:00 GMT)

Cannes 2018 : l’incontro con Christopher Nolan : Accolto da una standing ovation (oltre che da ore di attesa per riuscire a entrare in sala), il regista britannico Cristopher Nolan è stato protagonista a Cannes di un incontro con giornalisti e pubblico. Per la prima volta al festival, Nolan è arrivato a presentare il restauro di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrik, che compie quest’anno cinquant’anni. «La prima volta che lo vidi avevo 7 anni, mi ci portò mio padre in uno dei ...

Festival di Cannes 2018/ 2001 : Odissea nello Spazio - un pilastro del cinema moderno da 50 anni : Oggi al Festival di Cannes verrà proiettata la versione rieditata e curata da Christopher Nolan del film di Stanley Kubrick uscito 50 anni fa. Ce ne parla MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:11:00 GMT)Festival di Cannes 2018/ Lezioni di piano, i 25 anni di una Palma d'oro al vero cinema, di L. LocatelliERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Cannes 2018 : Yomeddine - il tenero on the road egiziano di A.B. Shawky : In concorso alla 71° edizione del Festival di Cannes é stato presentato il film egiziano Yomeddine, opera prima del giovane regista A. B. Shawky. Una piccola grande sorpresa per una graziosa avventura on the road che racconta una storia di intolleranza e amicizia usando il linguaggio disinteressato dei buoni sentimenti. Yomeddine: la trama del film […]L'articolo Cannes 2018: Yomeddine, il tenero on the road egiziano di A.B. Shawky ...

Cannes 2018 - Cate Blanchett e le altre : la protesta delle attrici sul red carpet : Domenica, il ministro francese della cultura Françoise Nyssen presenterà, con l'omologa svedese Alice Bah Kuhnke un piano per sostenere finanziariamente le registe di giovani donne di tutto il mondo. ...

La marcia delle donne al festival di Cannes 2018 : «Non siamo una minoranza» : La marcia delle donne è andata in scena anche al festival di Cannes 2018, il primo del terremoto #MeToo e dell’era post-Weinstein. 82 talenti femminili del cinema, guidati dalla regista Agnès Varda e dalla presidente di giuria Cate Blanchett hanno calcato insieme il tappeto rosso del Palais per dire basta alle discriminazioni, e chiedere parità salariale e un trattamento più equo delle donne nell’industria cinematografica (e non ...

#Cannes2018 " Ash Is Purest White - di Jia Zhang-ke : Per incrociare, ancora una volta, il punto d'incidenza del mondo materiale sull'immateriale. Quel momento in cui il disegno progettuale dello spazio e la riallocazione delle risorse , umane, ...

Cannes 2018 - Jean-Luc Godard presenta il suo Le livre d’image : “Volevo mostrare come gli arabi agiscono oggi” : “Continuerò a fare il cinema finché i miei occhi, le mie gambe e le mie mani me lo permetteranno!”. Già, fino all’ultimo respiro, coerente a quell’A bout de souffle, manifesto della Nouvelle Vague. Fuori da ogni previsione, Jean-Luc Godard è “presente” a Cannes. Certo, non fisicamente, ma attraverso una video telefonata offerta con vitalità e generosità ai giornalisti accorsi alla conferenza stampa odierna del suo Le livre d’image, in concorso ...