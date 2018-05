romadailynews

Campidoglio, Villa Farinacci consegnata a Municipio IV dopo 8 anni di abbandono…

(Di lunedì 14 maggio 2018)IVdiIl Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ha consegnato, immobile di proprietà comunale, alIV. Lo stabile, fino ad oggi inutilizzato, torna così al servizio del territoriodi. Sarà dedicato ad attività culturali e socio-educative, diventando un centro di riferimento polivalente per il quartiere Ponte Mammolo e in particolare per la zona Casal de’ Pazzi. Nonostante i lavori di restauro dell’immobile fossero terminati nel 2010, laera chiusa al pubblico e versava in condizioni di inutilizzo e incuria. Grazie alla sinergia traIV e gli assessorati di Roma Capitale alla Crescita culturale e al Patrimonio e Politiche Abitative si è riusciti a sbloccare lo stallo, arrivando alla consegna dell’immobile all’istituzione territoriale. All’interno si ...