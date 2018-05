Camion per il trasporto ossigeno si ribalta sulla Saluzzo-Savigliano | ore di lavoro per i

Moto contro Camion - grave centauro 17enne : rischia di perdere una gamba : Giugliano. grave incidente in via Arco Sant'Antonio, scooter contro camion: centauro 17enne in pericolo di vita. È quanto successo intorno alle 17:00 nella strada che porta a Parete dove un centauro ...

Incidente in superstrada - scende dal furgone e accoltella un Camionista : Una lite per un Incidente stradale si è trasformata in una tragedia scampata sulla superstrada Milano-Meda.Un 56enne di Como, residente in Calabria, è stato arresto dalla Guardia di Finanza di Seveso (Monza) in flagranza di reato, per aver ferito con una coltellata al petto un camionista romeno di 38 anni, residente a Varedo (Monza), a seguito di una lite per un Incidente stradale.--A quanto si apprende, due giorni fa, il furgone guidato dal 56 ...

Tenta di corrompere pattuglia della Stradale : denunciato Camionista : Un camionista di 47 ani, B.E., di Fasano, è stato denunciato dalla Polstrada di Brindisi alla procura della Repubblica per istigazione alla corruzione, per aver Tentato di evitare, offrendo la somma ...

Il tir di OperaCamion fa sosta al Teatro Nazionale : in scena Don Giovanni : Viene riproposta, esattamente come era stata pensata dall'ideatore e regista Fabio Cherstich per gli spettacoli itineranti, nella forma di OperaCamion: ridotta ad hoc nella durata, ma completa di ...

Detersivo perso da Camion : schiuma sulle strade : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Detersivo perso da camion: ...

Furgone e Camion si scontrano - l'automobilista non può far nulla per evitarli. E' tragedia : Questo drammatico fatto di cronaca si è verificato ieri mattina intorno alle 7 nei pressi di Castelvetro , Modena, . La dinamica dell'accaduto La ricostruzione della dinamica è stata fatta dai ...

Finisce in un dirupo col Camion e per 4 giorni sopravvive nei boschi senza cibo né acqua : Jacob Aaron Cartwright, 22 anni, stava guidando il suo camion quando è finito in un dirupo nelle montagne dell’Oregon. Non c'era campo per chiamare i soccorsi, così l'uomo ha iniziato a camminare e ha percorso più di 20 chilometri prima di trovare aiuto.Continua a leggere

Sardegna - Camion 'lanciato' tra la gente per coprire il furto : un arresto Video : Prima la scorsa sera hanno adocchiato l’attrezzatura molto costosa che c’era sul camioncino, dove c’era anche un operaio. Poi hanno tentato di portarla via ma – colti sul fatto dagli altri lavoratori – per darsi alla fuga, hanno sganciato il freno a mano del mezzo, in un tratto di strada in discesa, tra via Gorizia, via Savoia e viale Trento, a Sassari. Il mezzo – senza alcun controllo – ha percorso almeno una cinquantina di metri, seminando il ...

Ragusa - cronotachigrafi dei Camionisti alterati - denunciate 4 persone : Ragusa - La polizia stradale di Ragusa ha riscontrato ancora una volta, nel settore degli autotrasporti, la manomissione del cronotachigrafo. Si tratta di uno strumento atto a registrare diversi dati, ...