Camera di Commercio | premio imprese storiche salernitane

Camera di Commercio - mercoledì alla scoperta della "Classificazione doganale e l'origine delle merci" : Da qui, l'impegno della Camera di Commercio anche sui temi chiave per il successo aziendale sui mercati di tutto il mondo. Il prossimo appuntamento è fissato a MalpensaFiere di Busto Arsizio per ...

Camera di Commercio - in cassa ci sono 5 milioni di euro : La Camera di Commercio di Brescia ha chiuso il bilancio 2017 trovandosi in cassa un avanzo di oltre 5 milioni di euro che ancor oggi non può utilizzare. Un tesoretto , come ha spiegato il presidente ...

Venezia : Camera Commercio - 11 nuove start up nate con procedura on line (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La costituzione di una start-up innovativa può avvenire, secondo la recente normativa, alternativamente mediante la redazione di un atto pubblico o attraverso un atto informatico standardizzato sottoscritto digitalmente dai soci contraenti. Per questa seconda opzione il s

Venezia : Camera Commercio - 11 nuove start up nate con procedura on line : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) - Da settembre 2017 a oggi 11 start up innovative si sono costituite in forma di srl in Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare usando l’apposita procedura telematica che ha l’obiettivo di semplificare e agevolare i giovani che vogliono fare impresa. Grazie a q

Premio per le neo imprese femminili 2017-2018 della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Un premio che è la realizzazione e il ... : Alloggio e ristorazione rientra nell'ambito del Turismo, fondamentale per l'economia di tutta Italia e che richiede sempre più specializzazione e offerte adeguate ai nuovi standard richiesti dal ...

Camera Commercio " 'Water Warriors' inaugurata la mostra internazionale di Lynn Johnson : Il che rende ancor più il senso di come la CAMERA di COMMERCIO sia un'istituzione che si occupa di economia e di sviluppo». L'evento nasce dall'esigenza di documentare gli effetti delle estreme ...

Camera di commercio : avanzo di un milione di euro : ... corsi e master, realizzati anche in collaborazione con Bergamo Sviluppo; marketing territoriale, con la partecipazione finanziaria al recupero del teatro Donizetti, a Bergamo Scienza, East Lombardy ...

Camera di Commercio - un bando per le aziende varesine per la partecipazione a rassegne di rilievo : Un aiuto tanto più importante per le imprese di un Sistema Varese che è sempre presente in misura rilevante sui mercati di tutto il mondo . Gli ultimi dati disponibili, elaborati dall'Ufficio Studi e ...

Nuova imprenditoria - nel Milanese il cognome più diffuso è Hu : i dati della Camera di commercio : Guardando al Registro delle imprese che raccoglie anche i dati di Brianza e Lodi, sono 106 i nuovi iscritti nei primi 9 mesi del 2017. Vincono nel commercio e...

Camera di Commercio di Fermo : approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio per l'anno 2017 : Una Camera di Commercio quindi, fortemente impegnata a supportare l'imprenditoria locale sia nella ricerca di nuovi mercati sia negli interventi di sostegno all'economia e nonostante la riduzione dei ...

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi (3) : (AdnKronos) - Il programma previsto dall’accordo verrà realizzato, infatti, da un team di docenti/ricercatori dell'Università Cà Foscari, esperti digitali selezionati dalla Camera di Commercio e 20 Digital promoters, studenti magistrali o neo laureati utilizzati come collegamento con le imprese. Le

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La compartecipazione messa in atto con l'Università Cà Foscari in questo progetto testimonia quanto i soggetti pubblici possano svolgere a vantaggio del sistema economico un ruolo di motori di sviluppo trasversale - ha dichiarato Gian Michele Gambato, vicepresidente vica

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - Sono 1,2 milioni le risorse che la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare destinerà alla trasformazione digitale delle PMI del territorio nel 2018/2019. Risorse che andranno a finanziare lo sviluppo di una “road map” per la Digital transformation e l'Impresa