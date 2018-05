Caltanissetta | corruzione | arrestato imprenditore Montante 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) (AdnKronos) – Come emerge dalle indagini, coordinate dalla Dda di, l’ex Presidente degli industriali siciliani avrebbe provato a corrompere anche esponenti delle forze dell’ordine per avere notizie riservate su indagini della Direzione distrettuale antimafia. Due anni faaveva ricevuto un avviso di garanzia per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per presunti legami con esponenti mafiosi. Ecco l’atto di accusa della Procura nell’inchiesta per concorso esterno a carico di: “Per avere concorso nelle attività dell’associazione mafiosa mettendo in modo continuativo a disposizione in particolare di Vincenzo e Paolino Arnone (consigliere e reggente della famiglia mafiosa di Serradifalco, ndr) la propria attività imprenditoriale consentendo al clan di ottenere l’affidamento di lavori e commesse ...