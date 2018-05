Caltanissetta | arresto Montante | coinvolti anche esponenti forze ordine

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Ci sonodelledell’tra le persone coinvolte nell’inchiesta che all’alba di oggi ha portato all’di Antonello, ex Presidente degli industriali siciliani, ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore, con regali costosi e soldi, avrebbe pagato alcuni investigatori per avere notizie sull’indagine della Dda a suo carico. L’inchiesta è stata condotta dalla Squadra mobile, guidata da Marzia Giustolisi. I particolari dell’operazione verranno resi noti alle 11 nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 in procura a. L'articoloMeteo Web.