Caltanissetta | arrestato Montante ex presidente Sicindustria | ' Spiava indagini di

Caltanissetta - corruzione : arrestato l'imprenditore Montante - ex presidente di Confindustria Sicilia : Avrebbe provato a corrompere esponenti delle forze dell'ordine per avere notizie riservate su indagini della Direzione distrettuale antimafia

Caltanissetta : corruzione - arrestato imprenditore Montante (2) : (AdnKronos) – Come emerge dalle indagini, coordinate dalla Dda di Caltanissetta, l’ex Presidente degli industriali siciliani avrebbe provato a corrompere anche esponenti delle forze dell’ordine per avere notizie riservate su indagini della Direzione distrettuale antimafia. Due anni fa Montante aveva ricevuto un avviso di garanzia per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per presunti legami con esponenti mafiosi. ...