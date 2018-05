Caltanissetta | arrestato l’imprenditore Montante | “spiava le indagini di magistratura e

blogo

: Caltanissetta, corruzione: arrestato l'imprenditore Montante. Avrebbe anche provato a corrompere esponenti delle fo… - RaiNews : Caltanissetta, corruzione: arrestato l'imprenditore Montante. Avrebbe anche provato a corrompere esponenti delle fo… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta, arrestato ex presidente Sicindustria #montante - SkyTG24 : Caltanissetta, arrestato ex presidente Sicindustria Antonio Montante -

(Di lunedì 14 maggio 2018)- Antonello, ex presidente di Sicindustria e delegato legalità di Confindustria è statoe posto ai domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle forze dell’ordine. Disposto lo stesso provvedimento per altre cinque persone: la squadra mobile e la Procura dicontestano adi aver creato una rete illecita che gli consentisse di spiare l’indagine scattata oltre due anni fa proprio nei suoi confronti, in seguito alle dichiarazioni di alcuni pentiti. Ad una sesta persona, invece, è stato notificato un provvedimento di interdizione per un anno dal lavoro. Come ricordano oggi diversi organi di stampa,aveva ricevuto il 22 gennaio del 2016 un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa. Nei suoi confronti, infatti, venivano ipotizzati rapporti di amicizia ...