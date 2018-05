Calciomercato Atalanta | Caldara ai saluti | «Grazie per l' affetto»

Atalanta - tra panchina e Calciomercato : Gasperini mette le cose in chiaro : Pareggio dell’Atalanta nella gara di campionato contro il Milan, qualificazione in Europa League ormai ad un passo, ecco le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di Sky al termine della partita: “Non posso tradire tanto affetto e riconoscenza nei miei confronti. Ho avuto soddisfazione in tante piazze ma così mai. Dobbiamo vedere, appena finito il campionato, di non deludere nessuno e di essere molto chiari in vista della prossima ...

Calciomercato - Inter e Roma all’assalto dell’Atalanta : ecco l’obiettivo : Il Calciomercato è già entrato nella fase calda, in particolar modo molto attiva l’Inter che nelle ultime ore ha chiuso il doppio colpo De Vrij-Asamoah. Guarda al futuro anche la Roma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune dall’Atalanta, si tratta di Ilicic, autore di una stagione entusiasmante, da capire la volontà dell’Atalanta che ancora non ha stabilito una cifra per il cartellino. Sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - l’offerta per Freuler e la richiesta dell’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione entusiasmante, percorso importante in Europa League nonostante l’eliminazione ed anche in campionato lotta sempre più avvincente per la qualificazione in Champions League. La dirigenza biancoceleste pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Freuler dell’Atalanta, come riporta CalcioWeb c’è distanza però tra ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - occhi su Alberto Cerri : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta disputando una stagione importante, tra campionato ed Europa League è stata protagonista, adesso l’obiettivo è rientrare in corsa proprio per l’Europa League della prossima stagione. Nel frattempo a tenere banco è anche il mercato, si preannuncia un’estate caldissima. Movimento in attacco, sembra in uscita l’attaccante Petagna che dovrebbe cambiare maglia al termine ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - occhi su Brignola del Benevento : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta disputando una stagione veramente importante, grande percorso in Europa League ed anche in campionato è ancora in corsa per conquistare la qualificazione in Europa, le prossime partite saranno determinanti. Nel frattempo si continua a lavorare per il futuro, l’Atalanta si è confermata come uno dei maggiori club che punta sui giovani, nel mirino adesso secondo quanto riporta CalcioWeb è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Bologna ed Atalanta pensano ad uno scambio : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le società di Serie A provano ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparati. Si candidano ad essere protagoniste Bologna ed Atalanta, in questo senso movimento in attacco, le due società pensano ad uno scambio. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si tratta di Petagna e Destro, stagione altalenante per entrambi con le maglie di Atalanta e Bologna, al termine della stagione potrebbe ...