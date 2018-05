Calcio : quasi un plebiscito - ecco la regina della serie C : Da un sondaggio che la redazione di TuttoC.com ha effettuato per stabilire quale formazione tra le tre promosse in serie B fosse la migliore, il Lecce è risultato il team più votato....Continua a leggere

Calciomercato Genoa - quasi deciso il futuro di Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sulla stagione in Serie A, l’obiettivo è raggiungere la salvezza per poi pensare alla pRossima stagione. L’intenzione è muoversi sul mercato ed un reparto che dovrebbe subire molti cambiamenti è l’attacco, si sta per definire anche il futuro di Giuseppe Rossi. L’attaccante è arrivato al Genoa con un contratto fino al termine della stagione e rinnovo biennale a cifre quasi ...

“Ecco perché è morto nel sonno”. Davide Astori - un dubbio che è quasi certezza. Mentre il mondo del Calcio è ancora sotto choc per la scomparsa del capitano viola - nuovi dettagli sulle cause del suo decesso : “Questa mattina Davide non si è presentato a colazione: di solito lui arrivava per primo, non arrivando entro il termine ultimo siamo andati a controllare. Un massaggiatore è salito e lo ha trovato”. Così l’’addetto stampa del club viola, Arturo Mastronardi, ha spiegato ai giornalisti presenti la dinamica di quanto avvenuto al povero Astori: “Il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia. L’ultimo ...

Ai Mondiali di Calcio quasi sicuramente si userà il VAR : L’IFAB – l’organo internazionale che decide le regole del gioco del calcio – ha deciso che ai Mondiali di calcio che si giocheranno in estate in Russia si potrà usare il VAR, la video assistenza arbitrale. Il VAR finora è stato usato The post Ai Mondiali di calcio quasi sicuramente si userà il VAR appeared first on Il Post.

Consigli FantaCalcio 27° Giornata Serie A 2017/2018 : tutti(o quasi) i +3 di giornata! : Torna la Serie A e il vostro passatempo preferito: il Fantacalcio. E come sempre siamo qui vicino a voi per Consigliarvi le scommesse e i porta-bonus della 27^Giornata di Serie A. Andiamo con ordine e analizziamola nel dettaglio. Si preannuncia una Giornata scoppiettante, infatti ci saranno ben 2 big-match e 2 derby da seguire con cura, e una sfida salvezza. La 27^ Giornata di Serie A inizia sabato 3 Marzo alle ore 15:00 con il primo derby ...