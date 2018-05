Cala Monte Turno | una delle spiagge più belle d’Italia GALLERY

Cala bria - Parco Aspromonte : istituite 21 Zone Speciali di Conservazione : Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha designato 21 siti ricadenti interamente o parzialmente nel Parco dell’ Aspromonte , quali nuove Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Con la Istituzione di queste “ Zone ”, l’Unione Europea ha definito un importante strumento per la protezione della biodiversità e la Conservazione degli habitat, della flora e della fauna in natura. Le nuove ZSC del Parco dell’ Aspromonte sono ...

Altomonte - Cala bria/ Il paese decantato da Plinio per i suoi vini Balbini (Il Borgo dei Borghi 2018) : Altomonte , in provincia di Cosenza, è uno dei comuni finalisti del concorso “Il Borgo dei Borghi 2018”, lanciato dal programma “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Federica Bieller - dalle terme ha sCalato il Monte Bianco : Ne è uscita con una laurea in Economia e una specialistica in Economia del Turismo, integrata da un master di un anno al Sole24ore in marketing e comunicazione. La sua vita lavorativa comincia nel ...