Buffon | ci siamo | annunciata una conferenza stampa per giovedì

Buffon - tentazione Boca Juniors : "Sì - siamo interessati a Gigi" : Il tecnico degli Xeneizes Schelotto svela: "Il presidente Angelici ha chiesto la sua disponibilità, ma abbiamo concordato con Buffon di riparlarne a fine maggio"

Materazzi : 'Buffon un giorno si scuserà - siamo esseri umani' : ... "Io il Mondiale l'ho vinto, purtroppo Gigi al Bernabeu è stato eliminato " ha dichiarato l'ex difensore a Sky Sport " Io rispetto ciò che ha fatto, quando vivi questi momenti in cui vedi sfuggire un ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ho avuto coraggio a cambiare gara. Io e Buffon siamo divisivi” : “coraggio? Ho abbandonato la mia ‘gara’ per dedicarmi alla velocità: in questo momento del Nuoto, ci va tanto coraggio per prendere questa decisione” Federica Pellegrini non ha mai avuto paura, non ne ha avuta neanche a fare una scelta davvero clamorosa all’età di 29 anni. Durante un evento organizzato da Head&Shoulders la Divina è intervenuta assieme ad un’altra stella (spesso discussa) dello sport ...

Gattuso : non è vero che siamo stanchi. Buffon? Non lo giudico : Gattuso: non è vero che siamo stanchi. Buffon? Non lo giudico Il tecnico alla vigilia del match con il Napoli: “La squadra sta bene e non è vero che siamo stanchi. Sarri? Un maestro da cui imparare, ha portato qualcosa di nuovo” Continua a leggere

Allegri : 'Buffon un esempio per 20 anni - possiamo capire per una volta un'esternazione' : Massimiliano Allegri difende Gianluigi Buffon dopo lo sfogo di Madrid al termine della partita contro il Real. "Sfido chiunque al mondo a non avere una reazione. Altrimenti per quelli che non capiscono ci vuole un corso di psicologia - ha aggiunto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria - A freddo ci vuole ...

Gigi Buffon : “Polemiche sul mio ritorno? Siamo uno strano Paese. La mia ultima partita? Una serata felice” : Gigi Buffon torna in azzurro dopo le lacrime versate nella triste notte di San Siro, quella della mancata qualificazione ai Mondiali. Ci sarà ancora lui tra i pali nell’amichevole di domani contro l’Argentina. Oggi il nostro capitano si è presentato in conferenza stampa e si è subito difeso contro le polemiche sul suo ritorno: “Siamo uno strato Paese, far sorgere una polemica simile sulla mia persona dopo che sono 25 anni che ...

Italia - Di Biagio : 'Ripartiamo'. Buffon : 'Mi contestano? Siamo un paese strano' : MANCHESTER - 'Da domani si riparte, e bisogna farlo velocemente, con l'entusiasmo giusto' . Lo ha detto Gigi Di Biagio , ct pro tempore dell'Italia, in conferenza stampa in vista della prima ...

Buffon e il futuro in azzurro. Di Biagio : "Siamo in totale sintonia" : Contatto tra il ct e il portiere: 'Prima di decidere voglio sapere che intenzioni ha' I dubbi azzurri di Gigi Buffon hanno suscitato stupore in via Allegri: dal punto di vista federale c'è sempre ...