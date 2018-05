BTp Italia ai raggi X | pro e contro del bond che scommette sull’inflazione

Tesoro - BTp Italia : al via la tredicesima edizione : Torna il BTP Italia . Oggi, 14 maggio 2018, ha preso il via il collocamento della tredicesima tranche del BTP Italia , fino al 17 maggio 2018 , , titolo indicizzato all'inflazione Italiana, dedicato ...

Test sulla fiducia - torna il BTp Italia : Agli investitori istituzionali è riservata invece la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il ministero dell'Economia di procedere ad un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ...

Gruppo Sella - da domani nuova sottoscrizione del "BTp Italia" : Per questa emissione Banca Sella Holding è stata selezionata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di co-dealer per curare l'operazione; la banca è stata scelta in quanto operatore ...

Tesoro : domani nuovo BTp Italia : Agli investitori istituzionali è riservata invece la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere ad un riparto, nel caso in cui il totale ...

Tesoro : domani nuovo BTp Italia : Agli investitori istituzionali è riservata invece la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere ad un riparto, nel caso in cui il totale ...

BTp Italia in offerta da lunedì - tasso minimo garantito allo 0 - 40% : Il ministero dell'Economia ha comunicato che il tasso cedolare , reale, annuo minimo garantito sarà pari a 0,40%. Il tasso cedolare , reale, annuo definitivo sarà fissato al termine del periodo di ...

Italia : Tesoro - rendimenti poco mossi nell'asta di BTp : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato BTP per 6,75 miliardi di euro, all'estremo superiore del range offerto. Il titolo con scadenza 2021 ha registrato un rendimento dello 0,07%, +0,02% rispetto al dato precedente, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai tassi dei BTp e allo spread (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 03:46:00 GMT)

Trump fa volare il petrolio - la crisi italiana colpisce banche e BTp : Salgono i rendimenti in tutto il mondo, non solo i Btp. I Treasury Bill a dieci anni tornano a 2,98%. Il Bond decennale australiano a 2,78%, da 2,73% di ieri. GIAPPONE, TORNANO A SALIRE GLI STIPENDI ...

Italia verso urne - BTp e Ftse Mib accusano il colpo - : Lo spread Btp/Bund tratta in netto allargamento sopra i 130 punti base a 131,138 pb rispetto ai 122,608 della chiusura di ieri e il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,95%. L'impasse politica non è stata risolta, le consultazioni si sono concluse con un nulla di fatto e il Paese sembra destinato ad elezioni anticipate, forse giá a luglio, ipotesi poco gradita al mercato. Il ...

Italia : Tesoro colloca 3 - 7 miliardi in Ctz e BTp indicizzati : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato oltre 3,7 miliardi di euro in Ctz e Btp indicizzati. Il primo titolo, con scadenza 2020, è stato collocato per 2 miliardi a un rendimento del -0,275%, -5 punti base sull'asta ...

BTp sempre più distanti dai Bonos : la grande occasione perduta dall’Italia : Nelle ultime settimane i titoli del Tesoro hanno continuato a perdere terreno nei confronti di quelli di Spagna e anche del Portogallo, cioè degli strumenti che sono confrontabili in modo più direttoFra i due titoli di Stato 50 centesimi. Sono «troppi» secondo UniCredit, ma recuperare a breve è difficile. Il caso Portogallo...

Tesoro annuncia un nuovo BTp Italia a 8 anni : Arriva un nuovo Btp Italia a 8 anni. Il Tesoro ha annunciato la nuova emissione con scadenza a 8 anni, scelta 'per assicurare dei rendimenti reali che non siano negativi come accadrebbe con una ...

Tesoro annuncia un nuovo BTp Italia a 8 anni : Novità per gli obbligazionisti. Il Tesoro ha annunciato la nuova emissione del BTP Italia con scadenza a 8 anni, scadenza scelta "per assicurare dei rendimenti reali che non siano negativi come ...