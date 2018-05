: Borsa, Tokyo perde lo 0,24% in apertura - TelevideoRai101 : Borsa, Tokyo perde lo 0,24% in apertura - CamunoNet : Borsa, Tokyo apre in lieve calo (-0,24%) - AssBusi : Borsa, Tokyo apre in lieve calo (-0,24%) -

Ladiapre la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano alle reazione in Malesia dopo la storica elezione del nuovo premier Mahathir e in attesa dei dati sui consumi negli Stati Uniti e la produzione industriale in Cina. Il Nikkei cede lo 0,24%, a quota 22.703,22 con una perdita di 55 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a un livello di 109,40 e sull'euro a 130,70.(Di lunedì 14 maggio 2018)