Borsa | Tokyo apre in lieve calo | -0 | 24%

Borsa - Tokyo perde lo 0 - 24% in apertura : 03.49 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano alle reazione in Malesia dopo la storica elezione del nuovo premier Mahathir e in attesa dei dati sui consumi negli Stati Uniti e la produzione industriale in Cina. Il Nikkei cede lo 0,24%, a quota 22.703,22 con una perdita di 55 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a un livello di 109,40 e sull'euro ...

Borsa Tokyo : indice Nikkei +1 - 16% dopo dati Usa su inflazione : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 11 mag - La Borsa di Tokyo ha chiuso la settimana in positivo, nel segno di Wall Street, con gli investitori rassicurati sulle prospettive della politica monetaria americana dopo i dati sull'inflazione. L'indice Nikkei ha guadagnato l'1,16% , +261,30 punti, a 22.758,48 e l'indice Topix e' salito dello 0,98% , +17,34 punti, a 1.794,96. Nel ...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 16% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,16% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.758,48 punti, con un guadagno di 261,30 punti, pari all’1,16 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.573,95 punti, scendendo un minuto dopo fino a 22.545,47 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa : Tokyo - apertura in lieve rialzo : ANSA, - Tokyo, 11 MAG - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, sostenuta dal consolidamento degli indici azionari a Wall Street, in seguito ai dati sull'inflazione Usa ...

Borsa - Tokyo apre in positivo a +0 - 28% : 03.24 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in positivo, sostenuta dal consolidamento degli indici azionari a Wall Street, in seguito ai dati sull'inflazione Usa più debole del previsto, che riducono le aspettative di un aumento dei tassi di interesse nel breve termine. Il Nikkei avanza dello 0,28%, a quota 22.560,09 con un guadagno di 62 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro, a quota 109,40, e anche ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 39% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,39% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiusi in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.497,18 punti, con un guadagno di 88,30 punti, pari allo 0,39 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.482,51 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.530,64 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...

Tokyo - Borsa in rialzo : Nikkei +0 - 31% : 3.46 La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, trainata dall'accelerazione degli indici azionari statunitensi, guidati dai rialzi dei titoli del settore energetico e della tecnologia, dopo l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare con l'Iran. Il Nikkei avanza dello 0,31%, a quota 22.477,27 con un guadagno di 68 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta leggermente sul dollaro a 109,80, e perde terreno anche sulla moneta ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 44% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,44% – La Borsa di Tokyo ha chiusi in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.408,88 punti, con una perdita di 99,81 punti, pari allo 0,44 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.463,01 punti, salendo in mattinata fino a 22.478,64 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel pomeriggio ...

Borsa Tokyo - effetto Trump : Nikkei -0 - 21% : 4.01 Partenza in ribasso per la Borsa di Tokyo, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano e il ritorno delle sanzioni. L'indice Nikkei perde lo 0,21% a quota 22.461,89 punti nelle contrattazioni mattutine.

Borsa : Tokyo - chiude poco variata - +0 - 18% : ANSA, - Tokyo, 08 MAG - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni poco variata, con gli investitori che attendono la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'accordo nucleare con ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 18% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,18% – La Borsa di Tokyo oggi chiude in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.508,69 punti, con un guadagno di 41,53 punti, pari allo 0,18 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.440,65 punti, scendendo subito dopo a 22.423,23 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata ...

Borsa di Tokyo apre invariata - -0 - 14% - : ANSA, - Tokyo, 8 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela, con gli investitori che attendono la decisione del presidente Usa Donald Trump sull'accordo nucleare con l'Iran. L'...