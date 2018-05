Borsa | Milano chiude in lieve rialzo

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mps a +3 - 8% - Prysmian a -2 - 2% (14 maggio 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:39:00 GMT)

Borsa : Europa debole - Milano -0 - 6% : ANSA, - Milano , 14 MAG - Leggero rallentamento dei mercati azionari del Vecchio continente in vista della boa di metà giornata: Francoforte cede mezzo punto percentuale, Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,3%.

Borsa Milano fiacca con Europa - ok Mps : ANSA, - Milano , 14 MAG - Piazza Affari prosegue la prima seduta della settimana senza scosse insieme agli altri listini europei: l'indice Ftse Mib, che in corso della mattinata si è portato anche ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Pirelli a +1 - 5% - Azimut a -1 - 5% - 14 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cercherà di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Borsa Milano in rialzo dopo che Draghi parla di un nuovo strumento anti crisi : 'Abbiamo bisogno di uno strumento fiscale addizionale per mantenere la convergenza durante i grandi shock, evitando di dare un peso eccessivo alla politica monetaria", ha dichiarato Draghi . 'Il suo ...

Borsa : Milano in rialzo con effetto conti : ANSA, - Milano , 11 MAG - La Borsa di Milano , +0,5%, traina l'Europa e archivia la settimana in rialzo con l' effetto positivo delle trimestrali. Appaiono archiviate le tensioni legate alla formazione ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 37% - : ANSA, - Milano, 11 MAG - Piazza Affari apre in terreno positivo. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,37% a 24.123 punti.