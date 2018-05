Borsa - Milano chiude in lieve rialzo : A Piazza Affari, nuova ondata di acquisti su Monte dei Paschi, che guadagna il 2,5 per cento dopo il rally di venerdì scorso. 14 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mps a +3 - 8% - Prysmian a -2 - 2% (14 maggio 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:39:00 GMT)

Borsa : Europa debole - Milano -0 - 6% : ANSA, - Milano , 14 MAG - Leggero rallentamento dei mercati azionari del Vecchio continente in vista della boa di metà giornata: Francoforte cede mezzo punto percentuale, Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,3%.

Borsa Milano fiacca con Europa - ok Mps : ANSA, - Milano , 14 MAG - Piazza Affari prosegue la prima seduta della settimana senza scosse insieme agli altri listini europei: l'indice Ftse Mib, che in corso della mattinata si è portato anche ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Pirelli a +1 - 5% - Azimut a -1 - 5% - 14 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cercherà di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Borsa Milano in rialzo dopo che Draghi parla di un nuovo strumento anti crisi : 'Abbiamo bisogno di uno strumento fiscale addizionale per mantenere la convergenza durante i grandi shock, evitando di dare un peso eccessivo alla politica monetaria", ha dichiarato Draghi . 'Il suo ...

Borsa : Milano in rialzo con effetto conti : ANSA, - Milano , 11 MAG - La Borsa di Milano , +0,5%, traina l'Europa e archivia la settimana in rialzo con l' effetto positivo delle trimestrali. Appaiono archiviate le tensioni legate alla formazione ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 52% - Prysmian a +3 - 12% (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 37% - : ANSA, - Milano, 11 MAG - Piazza Affari apre in terreno positivo. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,37% a 24.123 punti.