Borsa e spread testano i piani di Lega e M5S

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai tassi dei Btp e allo spread (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 03:46:00 GMT)

Borsa in calo - lo spread risale verso quota 140 : Lo spread tra Btp e Bund sfiora quota 140 punti base in un mercato che resta in attesa delle mosse di Lega e M5S sulla formazione del nuovo Governo. Il differenziale viaggia sui 138,2 punti base, dopo ...

Borsa e spread fanno i conti con la crisi politica : SALE IN SERATA LO spread, OGGI I BOT A 12 MESI Il ministero dell'Economia, spiegano gli addetti ai lavori, ha mostrato una certa prudenza limitando l'offerta a medio lungo-termine di venerdì, quando ...

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari calano le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

Crollo in Borsa - spread alle stelle : vendetta dei mercati dopo il no a Sergio Mattarella : La Borsa di Milano è la peggiore tra quelle europee. Appesantita dall' ipotesi di un ritorno al voto alla luce dello stallo nella formazione di un governo Piazza Affari cede il 2,2% a 24 mila punti. ...

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari giù le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

Borsa Milano estende calo - aumenta spread Btp tra realizzi e timori... : Piazza Affari estende ilribasso di inizio giornata e si allarga lo spread tra debitoitaliano e tedesco, con i trader che sottolineano da un lato lacrescente preoccupazione per la situazione politica e dall'altroricordano l'andamento particolarmente positivo del mercatoitaliano da inizio anno che rende fisiologica una correzione.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e lo spread in netto calo (19 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI punta a un nuovo rialzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Da osservare anche lo spread. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 05:19:00 GMT)

Sorpresa : nell'Italia senza un nuovo governo lo spread è sceso e la Borsa sale : ROMA - Che fine ha fatto lo spread? Chi si aspettava un post elezioni con fuochi d'artificio sui mercati è rimasto deluso. Invece di salire, il temibile indicatore che provocò ben noti mal di pancia ...

Borsa - spread sotto 140 punti. Btp tra i migliori debiti sovrani dell'Eurozona : Gli acquisti sulla carta italiana portano i tassi decennali dei Btp a scendere di 3 punti base, al minimo in cinque settimane, ovvero all'1,94%. Lo spread Btp-Bund è in calo attorno a 138 punti base, ...

Spread sotto controllo e Borsa positiva : così i mercati hanno passato indenni una settimana dal voto italiano : MILANO - 'Wait and see', osservare e attendere gli sviluppi per poi prendere le eventuali contromisure. Con questo atteggiamento i mercati finanziari hanno trattato l'Italia all'indomani del voto del ...

Borsa - Milano è la migliore d'Europa Corrono Telecom e Fca - spread giù : Piazza Affari dimentica l'esito del voto e archivia una seduta sugli scudi, mentre le altre piazze europee chiudono poco mosse. Milano guadagna infatti l'1,75%, tornando a sopra i 22.200 punti, con ...

Elezioni : Banca Piemonte - reazione contenuta in Borsa - ma rischio spread : Milano, 6 mar. , AdnKronos, L'affermazione del M5S come primo partito e il ruolo primario della Lega nella vittoria del centrodestra apre una fase in cui si presentano molteplici scenari politici e la ...

La Borsa non crolla : -0 - 4% E anche lo spread tiene : La Borsa di Milano incassa il colpo ma non va ko. Per ora. Dopo la sbandata registrata in apertura , -2%, , Piazza Affari ha recuperato terreno nel corso della seduta quando è emerso che un governo a ...