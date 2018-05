Boom dei “test del DNA” | Garante della Privacy | opportuno “riflettere bene prima di

I NUMERI/ Il Boom dei lavoratori saltuari pronto a impoverirci : In Italia sono cresciuti molto i lavoratori saltuari, che hanno redditi piuttosto bassi. Cosa che non aiuta l’economia, danneggiando tutti. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:07:00 GMT)SPY FINANZA/ Il nuovo 2011 da evitare per l'Italia, di M. BottarelliSPILLO/ Il vuoto di regole che manda in tilt l’economia, di M. Artibani

Apple fa il pieno di utili con il Boom dei servizi - lancia buyback record da cento miliardi : New York - Apple batte le previsioni di bilancio nell'ultimo trimestre, confermando un'abitudine degli ultimi 20 trimestri su ventuno. E soprattutto supera questa volta i timori degli...

Palermo : Boom di visitatori per 'la Via dei librai' (2) : (AdnKronos) - La Via dei Librai è organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e dal Comune di Palermo, con i partners: Comitato ‘Ballarò significa Palermo’ e ‘Progetto Albergheria e Capo insieme’; con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Centro per il libro e la lett

Boom di visitatori per 'La Via dei Librai' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Nella Giornata Mondiale del Libro e dopo tre giorni di eventi e attività culturali, si conclude la terza edizione de ‘La Via dei Librai – La Città che legge’. Un "successo crescente ed emozionante" per la manifestazione dedicata ai libri, nata nel 2016 grazie all’Assoc

Il Boom dei finti autovelox contro il parere del ministero. “Non sono stati omologati” : La spiegazione ufficiale è sempre la tanto sbandierata prevenzione. Ma la verità, a ben vedere, è un po’ diversa. E anche stavolta nasconde il solito tentativo dei Comuni italiani di ingrassare le casse con le multe. Il metodo è quello dei finti autovelox: gli automobilisti non hanno il tempo di rendersene conto, ma ai lati di moltissime strade spu...

Boom! Nicola Savino e Belen Rodriguez alla guida dei Mondiali su Canale 5 : Belen Rodriguez Mediaset ha scelto i volti di punta dei Mondiali 2018 su Canale 5. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che saranno Nicola Savino e Belen Rodriguez i conduttori della trasmissione in onda nelle ‘notti magiche’ – ahinoi senza l’Italia – in Russia. Il programma, che partirà dopo l’ultimo match della giornata (quindi in seconda serata), sarà l’appuntamento della rete ...

“Brava!”. Ed è Boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Boom dei progetti blockchain nel 2017 - +73% - . Ma l'Italia è in ritardo : Il 2017 ha visto una crescita del 73% di progetti basati sulla tecnologia blockchain e un aumento del 273% degli annunci riguardanti nuove applicazioni di questo sistema. In totale, da gennaio 2016 a ...

“Alessia Mancini in studio? Saranno guai”. Isola dei famosi - finale Boom. Cresce l’attesa intorno all’ex naufraga - eliminata a sorpresa. Le sue rivelazioni pesantissime sul reality : Un risultato davvero sorprendente che ha completamente spiazzato molti spettatori, già convinti che la vittoria finale sarebbe probabilmente andata a lei, Alessia Mancini, una delle protagoniste assolute dell’edizione 2018 de L’Isola dei famosi sulla quale gli appassionati di scommesse avevano già iniziato a puntare forte in vista del verdetto finale. E invece, ecco che la favorita è tornata a casa a pochi giorni ...

Vino - continua il Boom dei ricavi del made in Italy : +6 - 5% nel 2017 - : Il mercato vinicolo italiano cresce ancora. Su l'export, +7,7 per cento, ma aumenta anche il consumo interno. Prospettive ottime anche per il 2018. E, su scala globale, il settore conquista i listini

“Fosse per me…”. Nadia Rinaldi ‘Boom’ contro Barbara D’Urso. Incalzata dai fan - l’attrice romana smaschera la regina di Mediaset e l’Isola dei famosi : Nadia Rinaldi si è di recente trovata al centro della bufera a causa di alcune situazioni che l’hanno vista coinvolta prima in Honduras e poi in Italia. Quando è esploso il canna-gate, Eva Henger ha puntato il dito contro Nadia Rinaldi affermando che lei aveva visto Francesco Monte e altri concorrenti fumare marijuana. Dopo essere tornata dall’Honduras è stata raggiunta da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia e in questa ...

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli ascolti con L'Isola dei Famosi - Boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Barracuda è il nuovo singolo dei Boomdabash : Claudio Bisio: arriva Saturday night live - SCOPRI In un mondo che non ha pace il testo esalta inoltre il successo di tutte quelle persone che con coraggio sono riuscite a riprendere in mano la loro ...