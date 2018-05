Bomba nell' auto del compagno dell' ex fidanzata | strage sfiorata ad Aquino | nel Frusinate

Frosinone - femminicidio sfiorato : mette Bomba nell'auto della ex : L'ordigno è esploso alle 5,30 di questa mattina distruggendo la Citroen C3 della donna e mandando in fratumi le vetrine dei negozi circostanti. L'uomo, 30 anni, è stato arrestato

Il Capitano Maria - diretta prima puntata : la Bomba nella scuola : Una miniserie in 4 puntate, che permette a Raiuno di riprendersi la prima serata del lunedì con una prima tv, dopo le repliche di successo de Il Commissario Montalbano: Il Capitano Maria, in onda da oggi, lunedì 07 maggio 2018, dalle 21:25, porta in tv un nuovo personaggio, un Capitano dei Carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada.-Di seguito, il liveblogging della prima puntata de Il Capitano Maria- [live_placement]prosegui la ...

“Una Bomba nella pancia”. Si sveglia di notte con dei dolori fortissimi. I genitori la portano subito in ospedale - ma quello che scoprono i medici è assurdo : “Una cosa inimmaginabile” : Tutto è iniziato qualche mese fa, quando Evie-Mai Griffiths, una bimba di Liverpool di appena 6 anni, si è svegliata nel cuore della notte con dei doloro atroci alla pancia. I suoi genitori si sono subito allertati, ma hanno pensato che si trattasse di una semplice costipazione, mai avrebbero immaginato che da quel momento sarebbe iniziato un incubo senza fine. Visto che la piccola continuava a stare male, la coppia ha deciso di portarla ...

Manfredonia - una Bomba esplode nella notte : danni a un negozio e alle auto in sosta : FOGGIA - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere nella notte davanti alla saracinesca di un negozio di abbigliamento in via dell'Arcangelo a Manfredonia. La bomba è esplosa poco dopo l'una ...

Antonella Clerici : la Bomba sul suo futuro - non lascerà più La Prova del Cuoco? : L'edizione 2017/18 de La Prova del Cuoco sara' l'ultima edizione condotta da #Antonella Clerici, ma non è tutto. Ebbene, la Clerici potrebbe allo stesso tempo rimanere all'interno del programma. E' la bomba dell'ultim'ora, stando alla quale la futura conduttrice del revival di Portobello potrebbe non abbandonare la trasmissione culinaria come da lei stessa affermato. Cosa fara' dunque? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che dall'anno prossimo ...

Spifferata Bomba : perché la Clerici molla la Prova del cuoco. Sembrava che la conduzione di un programma il sabato sera fosse una “promozione” ma le cose stanno in modo decisamente diverso. I motivi dell’addio di Antonella che fanno disperare la Rai : Antonella Clerici lascia “La Prova del cuoco” e questo, ormai, lo sappiamo tutti. Ma perché? Cosa è successo tra Antonella e la Rai? perché la rimpiazzano con Elisa Isoardi? La verità è diversa da come ci è stata posta… Sì, perché è stata la Clerici a mollare. È da tanto tempo che la Clerici fa sapere di voler ridurre i suoi impegni lavorativi per dedicarsi di più e meglio al compagno e alla figlia. L’unico modo per ridurre gli impegni ...

Bomba carta esplode nella notte a Foggia : ANSA, - Foggia, 30 APR - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri notte poco dopo l'una, da persone non ancora identificate, nei pressi della saracinesca della scuola di ballo 'Bailando ...

Allarme Bomba nella clinica neurologica del San Martino : L'evento segue un altro fatto di cronaca avvenuto nell'ambito dell'ospedale: questa mattina intorno alle 7.30 ignoti hanno dato fuoco ad un cassonetto situato nei fondi del monoblocco, nel tunnel ...

Antonella Clerici al veleno durante La prova del cuoco : 'Una come me...'. Bomba su Rai - e Isoardi - : addio al veleno : La puntata dell'addio e dei veleni. Antonella Clerici a La prova del cuoco ha di fatto confermato che dalla prossima stagione non sarà più lei alla guida dello storico show di cucina che ha lanciato ...

“Cari italiani - sto arrivando”. Elettra Lamborghini - ecco la Bomba che i fan aspettavano. L’ereditiera più seguita (e discussa) del momento svela il suo futuro. E sì - di mezzo c’è proprio un ruolo nella nostra tv. Dove la vedremo : Doveva essere una delle protagoniste indiscusse di questa edizione 2018 del Grande Fratello, quella che ha segnato tra l’altro il ritorno alla conduzione di Barbara D’Urso e che si sta caratterizzando fin dalle prime puntate per la grande tenacia dei suoi concorrenti, decisi sin dai primi giorni di permanenza nella casa a tirar fuori le unghie senza paura di esagerare i toni e lasciarsi andare a feroci liti sotto gli occhi ...

“Entrerà nella Casa”. Grande Fratello - scoop Bomba. Si prevede una puntata scoppiettante - Barbara D’Urso gioca l’asso. Tutti gli indizi confermano la voce : il suo nome è di quelli davvero pesanti nel mondo dei reality… : Uno scoop che ha dell’incredibile. Verrebbe da dire anche: da un reality all’altro. Cioè: neanche si fa in tempo a finire l’Isola dei Famosi che ci si ritrova al Grande Fratello… Ebbene sì, avete capito bene. Spy, il magazine diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (quindi dell’universo Berlusconi, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF) ha fatto sapere che Paola Di ...

Gallipoli - Bomba nell'hotel comprato all'asta : esplosione sventra le pareti : esplosione in un hotel di Gallipoli. Un ordigno è deflagrato poco prima della mezzanotte all’interno di un albergo in fase di ristrutturazione, nella zona di Lido San Giovanni. Si tratta del “Porta d’Oriente&rdquo...

Grande Fratello Nip - la Bomba : sesso - 'nella casa di Barbara D'Urso...' : Nel cast del Grande Fratello Nip di Barbara D'Urso ci saranno tre omosessuali, di cui due 'quasi-vip'. Di un ragazzo non si sa nulla, ma gli altri potrebbero essere Angelo Sanzio , più celebre come il ...