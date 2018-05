BMX | Coppa del Mondo 2018 | Niek Kimmann dominatore a Zolder | due volte a punti l’azzurro

oasport

: Francesco Mongillo è a Montpellier in Francia per la Coppa del Mondo BMX Freestyle e vuole entrare nei primi 50 al… - team_lapierre : Francesco Mongillo è a Montpellier in Francia per la Coppa del Mondo BMX Freestyle e vuole entrare nei primi 50 al… - Duck170 : RT @Ciclonews_biz: BMX Coppa del Mondo Papendal 2018 @niekkimmann @LauraaSmulders - Ciclonews_biz : BMX Coppa del Mondo Papendal 2018 @niekkimmann @LauraaSmulders -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Week-end dedicato alladeldi BMX Supercross in Belgio, precisamente in quel di, località che nel 2002 ha ospitato i Mondiali di ciclismo su strada. In scena Round 5 e Round 6 per il massimo circuito internazionale.del week-end è stato l’olandese: doppietta per il giovanissimo fenomeno olandese, che quest’anno si sta proponendo come serio candidato per il successo finale. Vittoria al sabato e vittoria alla domenica: il 21enne orange non ha lasciato spazio agli avversari. I francesi sono stati i più vicini: prima Sylvain Andre e poi Joris Daudet si sono dovuti accontentare della seconda piazza. A podio anche il 27enne australiano Anthony Dean e l’altro olandese Twan Van Gendt, rispettivamente domenica e sabato. In casa Italia c’è da sottolineare la buona costanza di Giacomo Fantoni: ancora una due giorni positiva per ...