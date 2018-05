Bimbo di 11 anni dimenticato in gita scolastica E il prof gli ordina | ' Non dirlo a

Roma - Bimbo di 10 anni precipita dal balcone : è grave : Un bambino di 10 anni è precipita to da un balcone di un palazzo di via Perin del Vaga, in zona Flaminio a Roma . Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e il 118. Dalle primissime informazioni, sembra che il bimbo sia finito all’interno di una chiostrina. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, il bambino è stato raggiunto e affidato al 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. L'articolo Roma , bimbo di 10 anni precipita dal ...

Milano - Bimbo di 3 anni precipita dal balcone per inseguire la palla e muore : Stava giocando in casa con una pallina, che è rimbalzata in strada. E lui, volendola recuperare, è precipitato dal balcone dell’appartamento da un’altezza di 15 metri. Un bimbo di origine pakistana è morto così la sera del 10 maggio intorno alle 20.30, a Seggiano di Pioltello, in provincia di Milano, dove abitava con la famiglia. Non è ancora ancora chiaro se abbia inseguito il tragitto del pallone o se si sia sporto nel vuoto per ...