Bimba di 3 anni cade giù dal terrazzo | è grave | mamma arrestata per tentato omicidio

Mogliano Veneto - Bimba di 3 anni precipita dal terrazzo/ Ultime notizie : arrestata madre per tentato omicidio : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 anni vola giù dal terrazzo del secondo piano: Ultime notizie, arrestata la madre sospettata e accusata di tentato omicidio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:56:00 GMT)

Meningite - Bimba di tre anni ricoverata a Catania : Una bambina di tre anni da venerdì scorso è ricoverata in isolamento nel reparto di Pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania con una diagnosi di Meningite . Al suo arrivo i medici hanno ...

Treviso - Bimba di tre anni grave dopo caduta dal terrazzo : arrestata la madre : Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Treviso per il tentato omicidio della figlia di tre anni ancora da compiere che ieri è ' volata ' dal terrazzo di casa, ad un'altezza di sei metri, ...

Treviso - Bimba 3 anni precipita dal terrazzo di casa : arrestata la madre : Treviso, bimba 3 anni precipita dal terrazzo di casa: arrestata la madre Treviso, bimba 3 anni precipita dal terrazzo di casa: arrestata la madre Continua a leggere L'articolo Treviso, bimba 3 anni precipita dal terrazzo di casa: arrestata la madre proviene da NewsGo.

Bimba di 3 anni vola dal terrazzo a Treviso. La madre indagata per tentato omicidio : Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Treviso per il tentato omicidio della figlia di tre anni ancora da compiere che ieri è 'volata' dal terrazzo di casa, ad un'altezza di sei metri, procurandosi un trauma cranico e gravi contusioni.La piccola è ricoverata con riserva di prognosi all'ospedale di Treviso, ma non è in pericolo di vita. La madre, che avrebbe problemi di natura psichica, è stata arrestata ...

Attacco suicida a Surabaya - in Indonesia. Autrice una famiglia kamikaze : sopravvive solo la Bimba di 8 anni : Anche l'Attacco suicida di questa mattina contro il quartier generale della polizia nella città indonesiana di Surabaya, come quelli di ieri contro tre chiese nel Paese, è stato messo a segno da cinque membri della stessa famiglia. A farsi saltare in aria sono stati genitori e due figli. La sorellina, una bambina di otto anni, è sopravvissuta.Lo ha annunciato il capo della polizia indonesiana Tito Karniavan, secondo quanto ...

Teramo - palpeggia Bimba di 10 anni : arrestato per violenza sessuale : palpeggia una bambina di 10 anni e viene arrestato per violenza sessuale aggravata. Si tratta di un 25enne pakistano richiedente asilo che ha avvicinato la bimba mentre passeggiava con il cane in un ...

Bimba di 4 anni chiede elemosina in strada - denunciata la nonna a Napoli : Sfruttava la nipotina di soli 4 anni costringendola a chiedere l'elemosina tra i passanti lungo corso Umberto I, a Napoli. Una donna rumena di 50 anni, B.F., è stata denunciata dagli agenti dell'Unità ...

Bimba di 2 anni cade dal letto e muore : scambiano l'emorragia per una gastrite Video : Una emorragia cerebrale che è stata scambiata per una semplice gastrite e curata come tale. Proprio questa è stata la causa principale della morte di una bambina di appena 2 anni che pochi giorni prima della fatidica chiamata era caduta dal suo lettino mentre giocava. La vicenda è accaduta il 4 maggio scorso, quando i genitori della piccola l'hanno portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Rivoli per un controllo, visto che da qualche giorno ...

Bimba di 2 anni cade dal letto e muore : scambiano l'emorragia per una gastrite : Una emorragia cerebrale che è stata scambiata per una semplice gastrite e curata come tale. Proprio questa è stata la causa principale della morte di una bambina di appena 2 anni che pochi giorni prima della fatidica "chiamata" era caduta dal suo lettino mentre giocava. La vicenda è accaduta il 4 maggio scorso, quando i genitori della piccola l'hanno portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Rivoli per un controllo, visto che da qualche giorno ...

Dimessa per una gastrite - Bimba di due anni muore per una emorragia : È stata un'emorragia cerebrale, dovuta probabilmente a una caduta accidentale, a uccidere, sabato scorso, una bambina di due anni. È questo l'esito dell'autopsia effettuata...

Bimba DI DUE ANNI CADE DAL LETTO E MUORE PER EMORRAGIA CEREBRALE/ Rivoli - “Curata con sali minerali” : Rivoli, BIMBA di due ANNI CADE dal lettino e MUORE per EMORRAGIA CEREBRALE: per i medici era solo gastrite. E' successo presso la struttura ospedaliere della città in provincia di Torino(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:08:00 GMT)

Morta Bimba di 2 anni e mezzo dimessa per una gastrite : Morta bimba di 2 anni e mezzo, sarà l'autopsia, svolta stamattina, a chiarire le cause del decesso. Morta bimba di 2 anni e mezzo Una bimba di appena due anni è Morta venerdì scorso al Regina ...

Rivoli - Bimba di due anni cade dal lettino e muore per emorragia cerebrale : per i medici era gastrite : Visitata e dimessa dal pronto soccorso. La procura apre un'inchiesta, nell'ospedale alle porte di Torino è il terzo caso di presunta malasanità in tre settimane