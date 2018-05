Bimba cade dal terrazzo - arrestata la madre : Treviso, 14 mag. , AdnKronos, - E' stata arrestata questa mattina dai carabinieri la mamma della bambina che ieri poco dopo mezzogiorno è caduta dal secondo piano della palazzina in cui vive con i ...

Bimba cade dal terrazzo - arrestata la madre : E' stata arrestata questa mattina dai carabinieri la mamma della bambina che ieri poco dopo mezzogiorno è caduta dal secondo piano della palazzina in cui vive con i genitori. I carabinieri, dopo l'...

Bimba di 3 anni cade giù dal terrazzo - è grave : mamma arrestata per tentato omicidio : Inizialmente si credeva ad un incidente ma gli accertamenti dei carabinieri hanno delineato un quadro molto più grave a carico della donna, arrestata alcune ore dopo. La piccola ora è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Bimba di 2 anni cade dal letto e muore : scambiano l'emorragia per una gastrite Video : Una emorragia cerebrale che è stata scambiata per una semplice gastrite e curata come tale. Proprio questa è stata la causa principale della morte di una bambina di appena 2 anni che pochi giorni prima della fatidica chiamata era caduta dal suo lettino mentre giocava. La vicenda è accaduta il 4 maggio scorso, quando i genitori della piccola l'hanno portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Rivoli per un controllo, visto che da qualche giorno ...

Bimba di 2 anni cade dal letto e muore : scambiano l'emorragia per una gastrite : Una emorragia cerebrale che è stata scambiata per una semplice gastrite e curata come tale. Proprio questa è stata la causa principale della morte di una bambina di appena 2 anni che pochi giorni prima della fatidica "chiamata" era caduta dal suo lettino mentre giocava. La vicenda è accaduta il 4 maggio scorso, quando i genitori della piccola l'hanno portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Rivoli per un controllo, visto che da qualche giorno ...

Bimba DI DUE ANNI CADE DAL LETTO E MUORE PER EMORRAGIA CEREBRALE/ Rivoli - “Curata con sali minerali” : Rivoli, BIMBA di due ANNI CADE dal lettino e MUORE per EMORRAGIA CEREBRALE: per i medici era solo gastrite. E' successo presso la struttura ospedaliere della città in provincia di Torino(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:08:00 GMT)

Rivoli - Bimba di due anni cade dal lettino e muore per emorragia cerebrale : per i medici era gastrite : Visitata e dimessa dal pronto soccorso. La procura apre un'inchiesta, nell'ospedale alle porte di Torino è il terzo caso di presunta malasanità in tre settimane

Cade da finestra dal quarto piano - morta Bimba di un anno a Trento : Cade da finestra dal quarto piano, morta bimba di un anno a Trento Cade da finestra dal quarto piano, morta bimba di un anno a Trento Continua a leggere

Bimba un anno morta cadendo da finestra : ANSA, - TRENTO, 6 MAG - Era pachistana la Bimba di poco più di un anno morta ieri sera, cadendo da una finestra al quarto piano di un condominio a Trento. Il volo nel vuoto è avvenuto perché è ...

Bimba un anno morta cadendo da finestra : ANSA, - TRENTO, 6 MAG - Era pachistana la Bimba di poco più di un anno morta ieri sera, cadendo da una finestra al quarto piano di un condominio a Trento. Il volo nel vuoto è avvenuto perché è ...

La mamma prega - la figlia cade dalla finestra : muore la Bimba di un anno a Trento : La mamma prega e la figlia di un anno e mezzo cade dalla finestra e muore. La tragedia si è consumata ieri a Trento durante una festa in un appartamento al civico 4 di via Caio Valerio Mariano nel quartiere Piedicastello. Ayan, la nome della piccola bambina nata da una famiglia pakistana, mentre stava giocando con altri piccoli pare abbia trovato un appoggio per arrampicarsi sulla finestra cadendo nel vuoto da un'altezza di dodici metri. ...

Trento - Bimba di un anno muore cadendo da finestra al quarto piano : La piccola è precipitata nel giardino di casa nel quartiere Piedicastello: i soccorritori subito sul posto ma non è stato possibile rianimare la vittima

TRENTO - CADE DA FINESTRA : MORTA Bimba DI UN ANNO/ Ultime notizie : è precipitata dal quarto piano : TRENTO, BIMBA di un ANNO CADE dalla FINESTRA e muore. Ricoverati i genitori, la mamma è grave. Le Ultime notizie: da chiarire la dinamica della tragedia, carabinieri a lavoro(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:02:00 GMT)

Bimba di un anno cade dalla finestra e muore : Trento, 5 mag. (AdnKronos) - Tragedia a Trento, dove una bambina di appena un anno è precipitata dalla finestra dell'appartamento al quarto piano del quartiere Piedicastello dove viveva con la sua famiglia ed è morta per le gravissime ferite riportate nella caduta. L'allarme è scattato poco prima de