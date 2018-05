L'OSCAR DELLA LIRICA/ "Billy Budd" : il mare e il male arrivano a Roma : Billy Budd di Benjamin Britten ha debuttato a Roma (dove non è stata mai messo in scena) l’8 maggio. Il lavoro è tratto da un racconto di Herman Melville. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:36:00 GMT)MAGGIO MUSICALE FIORENTINO/ Con "Cardillac" il festival torna ai suoi antichi fastiL'EVENTO/ Pentecoste a Salisburgo e i festival estivi italiani