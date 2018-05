Berrettini | Sonego e Cecchinato | la nuova Italia piace Vento nuovo per la Coppa Davis

oasport

(Di lunedì 14 maggio 2018) Lorenzo, Marcoe Matteo: è questa l’che ha illuminato la scena nel primo turno degli Internazionali d’2018. Il piemontese ha piegato il francese Adrian Mannarino in tre set, 2-6 7-6(4) 6-3. Una gran bella soddisfazione per lui che supera per la prima volta un turno in un Masters 1000 (alla seconda apparizione), in un 2018 che lo aveva già visto firmare un’impresa del genere al debutto assoluto in uno Slam, gli Australian Open (aveva battuto Robin Haase al primo turno).ha giocato con personalità, lucidità nei momenti chiave e freddezza quando doveva chiudere il match, contro un avversario ben più esperto di lui (numero 27 del mondo,è 142), ma scioltosi sotto il sole del Foro Italico di Roma. Un gioco solido, fatto di accelerazioni di dritto e di un servizio consistente. Una “filosofia tennistica” condivisa ...