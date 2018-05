Baye Dame | sesso in casa con Angelo Sanzio? La risposta su Instagram

Grande Fratello - Angelo Sanzio : «Ho fatto sesso con Baye Dame nella casa» : di Ida Di Grazia Durante la festa Hawaiana organizzata nei giorni scorsi all'interno della casa del Grande Fratello Fratello, Angelo Sanzio ha confessato ai suoi compagni di aver fatto sesso con un ex ...

Angelo Sanzio hot/ Grande Fratello 2018 : Baye Dame e Filippo nel suo mirino? : Baye Dame e Angelo: rapporto non completo in bagno? La rivelazione choc del Ken umano italiano agli altri inquilini, l'ex gieffino smentisce via social. Già nei giorni scorsi lo stesso Filippo (proprio in una diretta di Domenica Live) stava parlando del Ken italiano e del fatto che erano un po' sospette le sue avances ma qualcosa è cambiato quando a parlare di questo è stato proprio Angelo, nella casa.

Grande Fratello - Angelo rivela : notte hot con Baye Dame al Lido Carmelita. Poi tocca le parti intime di Filippo : GF15 - Angelo notte di confidenze, nemmeno troppo velate, al Grande Fratello 2018. I ragazzi (soprattutto i maschi) hanno parlato a più riprese dell’astinenza da rapporti sessuali che stanno affrontando dal loro ingresso in casa, e Angelo Sanzio, il Ken italiano, ha svelato di aver vissuto momenti di passione con l’espulso Baye Dame. I concorrenti erano seduti attorno alla tavola per la cena, e la conversazione era decisamente hot. A ...

Baye Dame contro il GF? Barbara d’Urso chiarisce a Domenica Live : Grande Fratello 15: Baye contro la produzione? La d’Urso svela a Domenica Live che… Dopo l’entrata di Baye Dame nella Casa della Grande Fratello avvenuta martedì scorso, Barbara d’Urso aveva si era molto arrabbiata contro il ragazzo senegalese per non aver rivolto nemmeno una parola a Aida Nizar. La conduttrice di Domenica Live aveva affermato che pensava che la prima cosa che facesse fosse stato un abbraccio a colei ...

GF 15 - Jonathan contro Favoloso e Baye Dame : “Non perdono queste cose” : Grande Fratello 15, Jonathan contro Luigi Favoloso e Baye Dame: l’opinione dell’ex gieffino Jonathan Kashanian, sia al GF che all’Isola dei Famosi, si è sempre distinto in TV per la sua parlantina. Chiamato oggi ad intervenire a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l’ex gieffino ha espresso […] L'articolo GF 15, Jonathan contro Favoloso e Baye Dame: “Non ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame commenta l'eliminazione di Aida Nizar : All'interno del Grande Fratello 15 se le sono dette di tutti i colori, con tanto di squalifica immediata e nomination d'ufficio per reciproche offese. Ora che sono entrambi fuori dalla casa più spiata d'Italia, Baye Dame e Aida Nizar avranno sicuramente modo di chiarirsi, magari dai divani di Barbara D'Urso, ma nel frattempo l'ex drag queen di Muccassassina ha voluto commentare sui social l'inattesa eliminazione della spagnola. prosegui ...

Grande Fratello 2018 - sponsor in fuga/ Da BellaOggi ai Beretta : colpa del bullismo di Baye Dame & soci : sponsor in fuga dal Grande Fratello 2018: con tanto di comunicati ufficiali gli sponsor “BellaOggi Italia”, “Fratelli Beretta” e “Aran Cucine” hanno preso le distanze da bullismo e violenza... in queste ore tre degli sponsor presenti in casa hanno detto no a questo clima di violenza e bullismo visto in queste settimane e hanno ufficialmente preso le distanze da quanto sta accadendo in casa e in tv, settimana dopo settimana.