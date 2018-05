Basket | Playoff Serie A 2018 | Milano va sul 2-0 L’Olimpia batte in gara-2 una Cantù mai

Risultati playoff Basket A2 / Quarti gara-1 : Bologna e Casale mantengono il fattore campo : Risultati playoff basket A2: diretta live score delle partite di gara-1 dei Quarti . Treviso e Trieste si prendono la vittoria interna, vittorie interne anche per Fortitudo Bologna e Casale (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:23:00 GMT)

Diretta/ Brescia-Varese (risultato live 53-60) streaming video e tv : ospiti a +7 (playoff Basket - gara-2) : Diretta Brescia Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live . La Leonessa torna al PalaGeorge per gara-2 della serie playoff di primo turno, suo il vantaggio sulla Openjobmetis(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:16:00 GMT)

Diretta/ Brescia Varese streaming video e tv : si torna al PalaGeorge (playoff Basket - gara-2) : Diretta Brescia Varese , info streaming video e tv: orario e risultato live. La Leonessa torna al PalaGeorge per gara-2 della serie playoff di primo turno, suo il vantaggio sulla Openjobmetis(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:44:00 GMT)

Basket - Playoff Serie A 2018 : respinto il ricorso di Avellino. Gara-2 contro Trento si giocherà a Brindisi : È stato respinto il ricorso presentato stamattina dalla Sidigas Avellino contro la sentenza di giudice sportivo che aveva squalificato il campo della squadra irpina per due partite. La sentenza è stata così confermata e di conseguenza Gara-2 della Serie di quarti di finale contro Trento , in programma domani sera, si giocherà a Brindisi . La squalifica, infatti, costringe Avellino a scegliere un palazzetto lontano almeno 100 km: si è optato per la ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino - campo squalificato per due turni in attesa del ricorso. Gara-2 a rischio : Non è un bel momento per la Sidigas Avellino. La sconfitta di ieri sera contro la Dolomiti Energia Trentino rischia di avere conseguenze più gravi del previsto. Gli irpini hanno perso il fattore campo nella Serie di quarti di finale ed ora devono inseguire; oggi, ancora, è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto ad Avellino la squalifica del palazzetto per due turni. La decisione è arrivata in seguito alle intemperanze del ...