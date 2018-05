Basket | playoff | Brescia-Varese 77-75

Basket - playoff : tegola Avellino Squalificato campo per 2 turni - ricorso respinto - gara-2 a porte chiuse : Guai grossi per la Scandone Avellino, il cui campo di gara è stato Squalificato per due giornate a causa delle intemperanze del pubblico nel dopo gara di domenica sera contro Trento, sfociate con ...

Basket : playoff - Milano-Cantù 87-75 : ANSA, - MILANO, 14 MAG - L'EA7 Milano ipoteca la serie con la Red October Cantù, bissando il successo anche in gara-2 al Forum di Assago , 87-75, . A differenza di sabato Cantù prova almeno una ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Marcus Landry decide gara-2 sulla sirena! Brescia avanti 2-0 contro Varese : La Leonessa Brescia si è portata sul 2-0 nella Serie di quarti di finale contro l’Openjobmetis Varese. gara-2 è stata un turbinio di emozioni, vissuta dai padroni di casa all’inseguimento fino agli ultimi secondi, proprio quando si è decisa la partita. È stato Marcus Landry il go-to-guy dei Bresciani: suo è stato il canestro che nel finale ha regalato la vittoria alla squadra di coach Andrea Diana. Una beffa per Varese, che aveva ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano va sul 2-0. L’Olimpia batte in gara-2 una Cantù mai doma : L’Olimpia Milano vince anche gara-2 per 87-75 e si porta sul 2–0 nella Serie dei quarti di finale contro Cantù. Una partita che ha visto la squadra di Pianigiani scappare nel secondo quarto ed avere poi sempre in controllo il match nonostante una Red October mai doma e che ha provato a rimontare fino alla fine. Dairis Bertans è il top score di Milano con 16 punti, ma un grandissimo contributo lo portano Mindaugas Kuzminskas (15 punti) e Kaleb ...

Risultati playoff Basket A2 / Quarti gara-1 : Bologna e Casale mantengono il fattore campo : Risultati playoff basket A2: diretta live score delle partite di gara-1 dei Quarti. Treviso e Trieste si prendono la vittoria interna, vittorie interne anche per Fortitudo Bologna e Casale(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:23:00 GMT)

RISULTATI PLAYOFF Basket A2 / Diretta live score - Udine prova il colpo grosso (quarti gara-1) : RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: Diretta live score delle partite di gara-1 dei quarti. Treviso e Trieste si prendono la vittoria interna dominando nel secondo tempo, entrambe 1-0 nella serie(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:21:00 GMT)

