Barcellona perde imbattibilità - ko 4-5 : ANSA-AP, - MADRID, 14 AGO - E' durata 43 partite, comprese le ultime della scorsa stagione, l' imbattibilità del Barcellona nella Liga. I blaugrana, privi di Messi, hanno infatti perso per 5-4 il match ...

Liga - Barcellona campione di Spagna! Seedorf perde e retrocede : Imbattuto. Il Barcellona conquista la Liga per la 25ª volta nella sua storia e lo fa con 4 turni d'anticipo, ma soprattutto con uno zero ancora brillante alla voce "sconfitte", segno di un dominio ...

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Novak Djokovic ancora ko! Il serbo perde al secondo turno contro Klizan : Novak Djokovic e Barcellona, una storia mai nata. E’ proprio il caso di dirlo, dovendo raccontare l’eliminazione dell’ex n.1 del mondo nel match di secondo turno dell’ATP 500 in Catalogna. Come nel 2006 (in quel caso l’eliminazione fu al primo turno) il rosso spagnolo boccia un Nole ombra di se stesso, lontano dal suo 100%. Dopo i piccoli segnali di ripresa intravisti a Montecarlo (ottavi di finale e ko contro Dominic ...