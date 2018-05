Banca Finnat in forte ribasso dopo la trimestrale : Sotto le vendite a Piazza Affari Banca Finnat , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,88% dopo la diffusione della trimestrale . La Banca ha chiuso il 1° trimestre del 2018 con un ...

Safe Bag - controllata SOS Travel.com incarica Banca Finnat per quotazione in Borsa : TeleBorsa, - Safe Bag viaggia sugli scudi a Piazza Affari . Il titolo del leader nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali mostra un rialzo dell'1,36%. La ...