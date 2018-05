Ballottaggi | il PD perde anche Udine | Fontanini sindaco

blogo

(Di lunedì 14 maggio 2018) Pietrovince ilo e diventa il nuovodi. Il Partito Democratico, dopo aver perso già la guida della Regione, dunque, deve dire addioalla carica di primo cittadino di quella che era una roccaforte dem. Continua il momento positivo, dunque, per il centrodestra trainato dalla Lega,se nel caso della città disi è trattato di una vittoria isicata., ex senatore, già presidente della Provincia di, sostenuto dalle liste di Forza Italia, Lega, Autonomia responsabile, Fratelli d’Italia e Identità civica, ha avuto la meglio per soli 280 voti. Questi, infatti, i risultati delo: -(Centrodestra) 18.830 voti, pari al 50.37%:- Vincenzo Martines (Centrosinistra) 18.550, pari al 49.63%.A sostenere l’esponente dem, oltre al PDle liste diSinistraperta, siAmoe Progetto Innovare. Decisivo, ...