' B ferma campionato? Sarebbe azzardo'

Eccellenza - La Città di Fasano supera l'Atletico Vieste e si conferma in testa al campionato : In cronaca subito pericoloso il Fasano al 1' con Corvino che salta il diretto avversario e prova il tiro a volo senza successo. Ancora locali due minuti più tardi con Di Rito, servito dal corner di ...

La Spal ferma la Juve : campionato riaperto. A Ferrara finisce senza reti : Il treno Juve si è fermato alla stazione di Ferrara. Dopo un’impressionante serie di dodici vittorie consecutive, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre lo zero a zero contro una generosissima Spal che ha saputo resistere a una Juventus non particolarmente brillante e ricca di idee, ma che ha comunque dovuto fare i conti con una squadra che...

Automobilismo : Rally di Roma Capitale confermato nel Campionato Europeo : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Parte dalle Isole Azzorre la serie continentale della quale fa parte anche la competizione capitolina. In Italia si correrà nel mese di luglio. Una premessa su tutte: Anche nel 2018 il Rally di Roma Capitale che è arrivato alla sesta edizione farà parte del prestigioso Campionato Europeo Rally. La storia degli eventi Rallystici italiani che hanno fatto parte della serie continentale affonda le sue radici nel ...

Automobilismo : Rally di Roma Capitale confermato nel Campionato Europeo (2) : (AdnKronos) – In epoca recente, dopo gli anni dell’oblio e la presenza nel Campionato nel solo 2013 del Rally di Sanremo, è arrivata la volta del Rally capitolino, che così oggi si presenta con al via un parterre di assoluti protagonisti sulla scena delle corse continentali. Si tratta senza dubbio del coronamento di uno sforzo corale messo in atto da parte della struttura guidata da Max Redina, il quale è passato con grande dinamismo ...

Automobilismo : Rally di Roma Capitale confermato nel Campionato Europeo (3) : (AdnKronos) – Tornando al Rally di Roma Capitale, la gara è in programma dal 20 al 22 luglio e fa parte del calendario di Campionato Europeo formato da otto appuntamenti. Si comincia alle Azzorre, l’arcipelago portoghese, dal 22 al 24 marzo. Seguiranno poi le Canarie, la Grecia, Cipro, l’Italia appunto, la Repubblica Ceka, la Polonia e la Lettonia. Il Rally di Roma Capitale sarà anche valido per il Campionato Italiano Rally. ...

Presidente con la pistola in campo - Tsipras ferma il campionato greco : Il Presidente con la pistola provoca lo stop del campionato greco. Ieri a partita tra il Paok Salonicco e l’Aek Athens è stata interrotta a causa dell’intervento in campo del Presidente della squadra di Salonicco, Ivan Savvidis, con una pistola alla cintura. L’uomo ha invaso il campo per affrontare l’arbitro che aveva annullato per fuorigioco un go...

Calcio - Malagò : "Doveroso fermarsi". Possibile recupero della giornata di campionato il 9 maggio : "Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta", "era doveroso": lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa in sala Giunta per commentare la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. "Non penso che nella vita valga il detto, 'The show must go ...

Morte Davide Astori - si ferma il campionato e anche Quelli che il calcio : Per la terribile tragedia che ha colpito Davide Astori, capitano della Fiorentina, morto a 31 anni per un probabile arresto cardiaco, si è fermato il campionato di calcio: la serie A e anche le partite di B previste per la giornata di domenica 4 marzo. Non solo. In segno di rispetto per una Morte che ha sconvolto il mondo del calcio e per la dipartita di un marito e padre di una bimba di 2 anni, si è fermata anche la trasmissione di Rai2 Quelli ...