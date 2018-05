Aznom Atulux - Il Ram 1500 diventa una lussuosa tre volumi

quattroruote

(Di lunedì 14 maggio 2018) La, acronimo di All Terrain Utility Luxury, è l'ultima creazione dell'atelier monzese. Basata sul Ram, la nuova vettura è la reincarnazione a tredi un pick-up americano dove a farla da padrone sono lusso ed esclusività. I futuri clienti potranno totalmente personalizzare questa ammiraglia a ruote alte, creando un abitacolo a misura delle proprie esigenze. V8 e nuovi freni. Laha scelto il Ramper via della sua solida struttura meccanica e del motore V8 Hemi 5.7 litri da 401 CV abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico. La struttura originale del pick-up è stata modificata nella parte posteriore, allungando tetto e abitacolo per ricreare linee simili a quelle di una berlina a passo lungo. Nuovi punti di fissaggio con il telaio hanno permesso di irrobustire la scocca e altri aggiornamenti hanno coinvolto anche l'impianto frenante, ora ...