Ausilio | Non vogliamo vendere Icardi

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi non è sul mercato. Cancelo e Rafinha? C'è la possibilità di tenerli' : La Champions come obiettivo da centrare, il quarto posto da arpionare all'ultimo respiro con lo scontro diretto contro la Lazio che vale l' Inter a stagione. Archiviato il pesantissimo ko arrivato ...

Milan-Inter - lo steward non fa entrare Wanda Nara : reazione esilarante di Ausilio [VIDEO] : Milan-Inter, lo steward non fa entrare Wanda Nara, si sta giocando un derby molto importante per la qualificazione in Champions League. Durante un’intervista di Piero Ausilio a Premium sport, le telecamere hanno pizzicato una scena anomala. La compagna di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha avuto seri problemi ad entrare a San Siro. Prima un cambio di ingresso, poi un nuovo controllo, provocando le risate dello stesso Ausilio. #serieapremium Problemi ...