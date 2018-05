Aumenti dell' Iva | ecco quanto potrebbero costare alle famiglie

EA si aspetta che la base installata combinata di PS4 e Xbox One Aumenti fino a 130 milioni di unità entro la fine dell'anno. Switch dovrebbe superare quota 30 milioni : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, si sono toccati interessantissimi argomenti, come quello relativo alla presenza del single player nel prossimo Battlefield, fino alla finestra di lancio di Anthem. Ma la conferenza dell'editore è stata un'importante occasione per capire le previsioni di EA per quanto riguarda il mercato console e, a tal proposito, il Chief Financial Officer, ...

Scuola : le tabelle per Aumenti e arretrati in vista della loro erogazione Video : E’ stato firmato il 19 aprile il nuovo contratto collettivo del comparto Scuola. Con l’arrivo del nuovo contratto di lavoro, che a dire il vero è gia' prossimo alla scadenza avendo validita' triennale e scadenza il prossimo 31 dicembre, ai lavoratori toccano gli aumenti di stipendio e gli arretrati a partire dal 1° gennaio 2016, cioè dalla decorrenza del nuovo documento. Dopo anni di attesa e di stipendi bloccati il comparto si è dotato di un ...

SEAS premia il personale con nuovi Aumenti delle buste paga : Teleborsa, - buste paga più alte per i dipendenti di SEAS , società specializzata nella manutenzione di aerei , che detiene l'esclusiva della manutenzione della flotta Ryanair presente sul territorio ...

Usa : 'Fondamentale alleati della Nato Aumentino le spese militari' : "E' fondamentale che gli alleati della Nato aumentino le spese militari". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo al termine del summit Nato a Bruxelles. L'accusa è stata ...

Non digeriti gli Aumenti delle rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e 3 Italia : l’AGCM non ci sta : Le più recenti rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e 3 Italia proprio non sono andate giù all'AGCM. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è andato a conferma dei provvedimenti di natura cautelare intrapresi con impellenza lo scorso 21 marzo, andando a controbattere il presunto accordo intrecciato tra i vari operatori nazionali in merito al ritorno alla fatturazione su base mensile, che aveva comportato l'applicazione, da parte degli ...

Wind conferma gli Aumenti sulle bollette della telefonia fissa e mobile : Wind fa chiarezza sull'ammontare degli aumenti nelle bollette della telefonia fissa, impattate dai nuovi rinnovi mensili resi obbligatori dalla legge 172 del 4 dicembre 2017. L'articolo Wind conferma gli aumenti sulle bollette della telefonia fissa e mobile proviene da TuttoAndroid.

Wind se ne frega di AGCM e porta avanti gli Aumenti dell’8 - 6% : Inqualificabile il comportamento dell’operatore Wind che conferma l’aumento dell’8,6% con il ritorno alla fatturazione mensile. Istituisce anche una pagina sul proprio sito Web dove verificare se la propria tariffa è tra quelle incluse nell’aumento, comportamento vergognoso di questa azienda, ma ormai ci siamo abituati. Wind contro AGCM, non ne uscirà bene AGCM sta ancora istruendo indagini nei confronti delle compagnie ...

Stop agli Aumenti delle tariffe dopo il passaggio ai 30 giorni : gli operatori ci ripensano : La scorsa settimana l’Antitrust ha sospeso in via cautelare gli aumenti del canone imposti dagli operatori di telefonia mobile e …

Codacons : "Tim addebita ai clienti gli Aumenti nonostante il blocco dell'Antitrust" : Il Coordinamento delle associazioni per i diritti degli utenti e dei consumatori tiene alta l'attenzione su un tema che riguarda milioni di italiani. E' emerso infatti che nonostante il blocco degli incrementi...

Confcommercio taglia le stime del Pil. Sangalli : evitare gli Aumenti dell'Iva : 'Mentre è comprensibile il sentimento di speranza di migliorare nel 2018 le performance dell'economia nel complesso, emergono i primi segnali di rallentamento'. L'ultimo quarto dell'anno scorso, si ...

Vodafone : con il ritorno dei rinnovi mensili non ci saranno Aumenti dei costi delle offerte : Dopo la sospensione cautelare da parte dell’Antitrust per l’incremento del canone del +8,6% a seguito del ritorno della fatturazione mensili …