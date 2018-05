Audi Q8 - Una mini serie per il debutto - VIDEO

The Voice 2018 - Maryam Tancredi con Una Buona Idea : testo e Audio inedito : Maryam Tancredi UNA Buona Idea. Maryam Tancredi è una dei finalisti di The Voice 2018, il talent show di Rai 2. La giovane gareggerà nell’ultima puntata giovedì 10 maggio per il Team Al Bano. Per la prima volta durante la Finale in diretta, Maryam si esibirà dal vivo con il suo singolo inedito Una Buona Idea. Ecco di seguito testo e audio della canzone. LEGGI LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DI #THEVoice2018 Gli altri ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi avvistati a SabAudia per una pausa relax : Dopo aver trascorso qualche settimana in Puglia in compagnia del compagno Matteo Salvini, Elisa Isoardi è stata nuovamente immortalata in compagnia del leader della Lega, durante una pausa sulla spiaggia di Sabaudia. Il settimanale "Diva e Donna" ha pubblicato le foto della coppia, tra baci, tenerezze e risate. Per la precedente pausa i due avevano scelto Ischia.L'estate scorsa le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraevano la ...

“Sanremo bis? Ecco quanto voglio”. ClAudio Baglioni nella bufera. È la pretesa del cantautore per tornare alla conduzione del Festival. Una richiesta che i fan non hanno per niente gradito : polemica scontata : Un successo che ha convinto tutti, a partire dai vertici Rai passando per gli artisti in gara fino ad arrivare al pubblico, al quale come da tradizione spetta il giudizio più importante. Il Festival di Sanremo 2018 è stata una delle edizioni più apprezzate nella storia della kermesse, riuscendo nell’impresa di far registrare uno share da record e di alternare alla perfezione risate, momenti toccanti e musica. Un trionfo tale da spingere ...

Uomini e Donne - ClAudio D’Angelo e la crisi : “Io e Ginevra abbiamo avuto una brutta discussione” : Uomini e Donne, perché Claudio e Ginevra sono in crisi? Tutto è iniziato con un’accesa discussione Continua la crisi tra Claudio e Ginevra di Uomini e Donne. Dopo la versione fornita dalla Pisani, che ha chiarito su Instagram che la storia non si è ancora interrotta, ecco arrivare quella dell’ex tronista del Trono Classico. D’Angelo, […] L'articolo Uomini e Donne, Claudio D’Angelo e la crisi: “Io e Ginevra ...

Un hacker potrebbe prendere il controllo di una Golf e di un'Audi 'entrando' dal WiFi di bordo : A causa di una vulnerabilità nel computer di bordo di alcune automobili del gruppo Volkswagen, un attaccante potrebbe spiare i passeggeri del veicolo e conoscerne l’esatta posizione in tempo reale. La scoperta è stata fatta da Daan Keuper e Thijs Alkemade, esperti di sicurezza informatica e hacker etici dell’azienda Computest, i quali hanno studiato e testato l’in-vehicle infotainment (Ivi, il sistema di bordo ...

SERGIO RAMELLI "Hazet 36. Fascista dove sei?' E il consiglio comunale di Milano applaudì per la sua morte : Il tempo non ne fa svanire il ricordo ma perpetua il sentimento di dolore, di ingiustizia ma anche di appartenenza di un'intera Comunità politica. Per questo quel ricordo non può essere blindato , ...

Internet : Audiweb - nessuna informazione sensibile a Facebook con Audiweb 2.0 : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – “nessuna informazione sensibile sarà inviata ai server di Facebook” nell’ambito della rilevazione Audiweb 2.0. E’ quanto si precisa da Audiweb. “In relazione a quanto pubblicato da AdnKronos, Audiweb precisa che, esattamente come già illustrato fin dalla prima comunicazione sulla nuova ricerca e nelle successive, incluse quelle all’Agcom, ed alla stessa Adnkronos lo scorso ...

ClAudio Bisio torna con un remake di una commedia francese : È proprio Bisio a raccontare il suo personaggio in Arrivano i Prof ma lui, che studente è stato? 'Ho fatto le superiori a Milano negli anni Settanta quindi c'è tutto un capitolo di politica e ...

Alla ricerca di una nuova identità per Rai3 passando per i difficili responsi Auditel : Neanche l’amore ha fatto miracoli in prima serata. Cyrano di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini ha chiuso i battenti anzi tempo. Lui voleva fare il Piero Angela dei sentimenti, ma il verdetto Auditel per i suoi monologhi infiniti e’ stato senza appello. L’ultima puntata ha registrato un misero 2,2% di share. Brunori Sa aveva debuttato in seconda serata dopo Gramellini per essere spostato dopo la seconda puntata Alla domenica in terza ...

Iran - Pompeo tranquillizza i sAuditi : "La vostra sicurezza è una priorità per gli Usa". Mentre Israele si prepara alla guerra : "La sicurezza dell'Arabia Saudita è una priorità nazionale per gli Stati Uniti". E la sicurezza del Regno Saud passa oggi per il contenimento dell'espansionismo Iraniano in Siria e nel quadrante mediorientale. La visita a Riyadh del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di un Medio Oriente in fiamme. Le rassicurazioni date dall'ex direttore della Cia ai dignitari sauditi non sono ...

Un anticipo d’estate in Una grande festa di Luca Carboni : Audio e testo dell’apripista di Sputnik : Una grande festa di Luca Carboni è il primo singolo da Sputnik. Il brano è arrivato in radio il 27 aprile, aprendo così la nuova era del disco che darà un seguito naturale a Pop-Up. Già note le date del tour con il quale Luca Carboni andrà a supportare il nuovo album, in arrivo nelle prossime settimane. I biglietti per partecipare alla tournée sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abituali. Il brano che Luca ...

Tribunali minori : il sindaco non partecipa all'Audizione della Commissione e ora cerca di giustificarsi : Vista" continua il sindaco " l'impostazione dei lavori data dalla Commissione, ho l'impressione che si stia percorrendo una strada meramente politica, forse perchè le elezioni regionali sono alle ...