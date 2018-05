huffingtonpost

: Indonesia, altro attacco suicida: moto-bomba esplode davanti al commissariato - repubblica : Indonesia, altro attacco suicida: moto-bomba esplode davanti al commissariato - HuffPostItalia : Attacco suicida a Surabaya, in Indonesia. Autrice una famiglia kamikaze: sopravvive solo la bimba di 8 anni - MaricaGusmitta : #Indonesia altro #attacco #suicida : moto-bomba esplode davanti al commissariato -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Anche l'di questa mattina contro il quartier generale della polizia nella cittàna di, come quelli di ieri contro tre chiese nel Paese, è stato messo a segno da cinque membri della stessa. A farsi saltare in aria sono stati genitori e due figli. La sorellina, una bambina di otto anni, è sopravvissuta.Lo ha annunciato il capo della poliziana Tito Karniavan, secondo quanto riporta la tv locale Kompas.Negli attacchi contro le tre chiese, unaaveva provocato la morte di 13 persone e il ferimento di altre 41. Laera composta da un padre, una madre, due figli maschi e due figlie, questi ultimi tutti tra gli 8 e i 13 anni. I genitori qualche tempo fa avevano cercato di unirsi all'Isis in Siria, ma non c'erano riusciti.