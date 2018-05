Atalanta | Caldara ai saluti | ' Sempre grato a questa società'

Calciomercato Atalanta - Caldara ai saluti : «Grazie per l'affetto» : BERGAMO - Mattia Caldara saluta l' Atalanta : il difensore classe 1994, in prestito in nerazzurro dalla Juventus, ha giocato ieri contro il Milan l'ultima gara davanti al pubblico bergamasco, ...

DIRETTA/ Atalanta Milan (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Caldara si divora il gol : DIRETTA Atalanta Milan info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Grande sfida a Bergamo per la 37^ giornata Serie A (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:11:00 GMT)

Atalanta - GASPERINI : “MINACCIATO DALL'ARBITRO PAIRETTO”/ Il tecnico svela anche : "Caldara capitano" : ATALANTA, GASPERINI: “MINACCIATO DALL'ARBITRO Pairetto. Sapeva già di essere al Var con la Lazio, mi disse...”. Dichiarazioni choc dell'allenatore che ha riportato anche le presunte parole(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:05:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Atalanta Inter : il dubbio Caldara. Diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Inter: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo a Bergamo per la Serie A. Squalificati Petagna e Brozovic.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:46:00 GMT)

Serie A - Caldara : «La Juventus? Prima l'Europa con l'Atalanta…» : BERGAMO - "La Juventus ? Spero di esserne all'altezza, ma ho ancora un mese e mezzo da spendere all' Atalanta ed è il più importante, perché raggiungere un'altra volta l'Europa League sarebbe la ...

Caldara : Juve? Voglio Europa per Atalanta : ANSA, - BERGAMO, 5 APR - "La Juventus? Spero di esserne all'altezza, ma ho ancora un mese e mezzo da spendere all'Atalanta ed è il più importante, perché raggiungere un'altra volta l'Europa League ...

Serie A Atalanta - Caldara ancora a parte : BERGAMO - L' Atalanta si è allenata stamattina sui campi di Zingonia. Assenti giustificati Bastoni, Berisha, Cornelius, Cristante, de Roon, Freuler, Hateboer, Ilicic, Mancini, Melegoni, Spinazzola, ...

Serie A Atalanta - per Caldara seduta personalizzata : BERGAMO - Allenamento mattutino per l' Atalanta . Rosa dimezzata. Del resto, Bastoni, Berisha, Cornelius, Cristante, de Roon, Freuler, Hateboer, Ilicic, Mancini, Melegoni, Spinazzola hanno risposto ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Atalanta : Gasperini ha il dubbio Caldara. Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Atalanta: Diretta tv, orario e le ultime notizie per il match, recupero di Serie A. Allegri e Gasperini punteranno sui loro titolari(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Serie A Atalanta - Caldara non convocato per il Bologna : BERGAMO - Mattia Caldara soffre di un forte mal di schiena. È questa la causa della non convocazione del difensore per la sfida al Bologna , è a rischio anche il recupero di campionato di mercoledì ...

Infortunio Caldara - che tegola per l’Atalanta : forfait del difensore : Infortunio Caldara – Dopo la morte del difensore della Fiorentina Astori si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, l’Atalanta impegnata nell’importante trasferta contro il Bologna. Non arrivano di certo buone notizie per il tecnico Gasperini, Infortunio per il difensore Caldara. Il calciatore si è allenato a parte e molto probabilmente non sarà a disposizione per la prossima gara, al suo posto dentro Palomino ...