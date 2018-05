Asus Zenfone 5 prezzo scontato tramite Coupon | l’offerta a meno di 350 euro

Restituito un Asus Zenfone 3 con problemi alla fotocamera persistenti : ecco cosa potete fare : In questi mesi ho cercato di esaminare la questione relativa ai problemi occorsi alla fotocamera dell'Asus ZenFone 3 in tutti i modi possibili, in riferimento come tutti sanno alla messa a fuoco che tanti disagi ha creato. Di recente vi ho dato addirittura qualche dritta sulle operazioni da portare a termine prima che il corriere venga a ritirare il vostro device difettoso, ma oggi 14 maggio sento la necessità di affrontare la vicenda sotto un ...

Super per Asus Zenfone 3 l’aggiornamento 55 sulla batteria : dritte per ex utenti ZenFone 2 : Ci sono diverse considerazioni da fare oggi 11 maggio per gli utenti che hanno deciso di puntare sulle due versioni più popolari in commercio dell'Asus ZenFone 3. Anche in riferimento a chi lo ha ricevuto in omaggio dall'assistenza dopo aver riscontrato determinate tipologie di problemi con lo ZenFone 2. Secondo i feedback che girano in Rete, anche sui social, sembrerebbe essere oggettivo un passo in avanti sul fronte della durata della batteria ...

Un ASUS ZenFone misterioso appare su Geekbench dotato del processore Qualcomm Snapdragon 845. ASUS avrà in serbo qualche novità per fronteggiare OnePlus 6?

Spunta un problema alla fotocamera frontale per Asus Zenfone 2 : due possibili soluzioni : Sembra essere ormai un triste appuntamento settimanale quello relativo all'Asus ZenFone 2 e alle segnalazioni di problemi riscontrati qua e là dagli utenti che sono ancora legati da uno smartphone diventato molto popolare in Italia tre anni fa. Ad inizio mese, infatti, ho condiviso con voi su queste pagine le lamentele da parte di coloro che hanno registrato la mancata lettura della SIM da parte del device, ma oggi 8 maggio ho ritenuto ...

Avvertenze per Asus Zenfone 3 sulla batteria dopo l’aggiornamento 55 : alcune dritte : Emergono in queste ore alcuni riscontri molto interessanti per quanto riguarda le versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3, in riferimento all'aggiornamento 55 che ho iniziato ad analizzare alle porte del weekend sulle nostre pagine. Se in un primo momento mi sono soffermato sull'andamento generale dello smartphone, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, oggi 8 maggio credo sia importante prendere in esame la situazione per quanto ...

Bella scommessa l'Asus Zenfone Live L1 : il primo con Android Go - forse in Europa :

Bella scommessa l’Asus Zenfone Live L1 : il primo con Android Go - forse in Europa : Non poteva mancare da parte nostra una piccola parentesi nei riguardi di Asus Zenfone Live L1, il primo device con Android Go del brand taiwanese molto probabilmente destinato a sbarcare anche presso il mercato europeo. Di che device stiamo parlando, e cos'è in grado di offrire agli utenti? Spendiamo innanzitutto qualche parole su Android Go, sistema operativo parallelo rispetto al classico Android, concepito, per leggerezza e velocità di ...

Riscontri del 3 maggio per Asus Zenfone 3 dopo l’aggiornamento 55 : come va il device? : Da circa 24 ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento di inizio maggio per le due versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3 che sono in commercio nel nostro Paese. Stiamo parlando della patch 55 che, come riportato nel nostro primo resoconto sulla vicenda, ha il compito di migliorare la durata della batteria con una serie di ottimizzazioni. Premesso che qualche riscontro più attendibile sotto questo punto di vista lo potremo avere solo tra ...

Riscontri del 3 maggio per Asus Zenfone 3 dopo l’aggiornamento 57 : come va il device? : Da circa 24 ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento di inizio maggio per le due versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3 che sono in commercio nel nostro Paese. Stiamo parlando della patch 57 che, come riportato nel nostro primo resoconto sulla vicenda, ha il compito di migliorare la durata della batteria con una serie di ottimizzazioni. Premesso che qualche riscontro più attendibile sotto questo punto di vista lo potremo avere solo tra ...

Asus Zenfone Live L1 con Android Go ufficiale : dovrebbe arrivare anche in Europa : Svelato il nuovo Asus Zenfone Live L1 il primo smartphone con sistema operativo Android Go dell’azienda asiatica che dovrebbe arrivare anche in Europa: le principale caratteristiche.Come molti di voi sanno già Google ha sviluppato alcuni progetti paralleli al quello del sistema operativo Android standard: stiamo parlando di Android One e Android Go.Android Go più nello specifico riguarda lo sviluppo di un sistema operativo leggero e veloce ...

Per ASUS ZenFone Max Pro M1 è già arrivato il momento di un importante update. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte dagli sviluppatori

ASUS ha da poco presentato in Indonesia il suo nuovo smartphone ZenFone Live L1: uno smartphone entry level con Snapdragon 425 e riconoscimento facciale.

Asus Zenfone 5 - quanto serve al giusto prezzo - : La fotocamera posteriore secondaria è una fotocamera grandangolare da 12mm di lunghezza focale , rispetto al mondo delle 35mm, , praticamente un fish-eye. La fotocamera frontale sfrutta un sensore da ...

Dal 2 maggio aggiornamento a sorpresa per Asus Zenfone 3? Segnalata patch 55 sulla batteria : Ci sono segnalazioni decisamente sorprendenti in questi minuti per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3, in particolare a proposito della versione ZE520KL, considerando il fatto che oggi 2 maggio alcuni utenti hanno iniziato a ricevere la notifica per installare l'aggiornamento 55. Si tratterebbe della terza patch impostata su Android Oreo, tra l'altro a distanza di appena dieci giorni dal nostro ultimo report sul pacchetto software 53. Insomma, se ...