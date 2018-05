Astronomia | ESO | laser e stelle guida artificiali per una vista limpida del cosmo

Astronomia - ESO : la Nova sopra la Supernova : In una coincidenza astronomica improbabile, una stella esplode come una Nova nel cielo sopra il nuovo planetario e centro visitatori meno di una settimana dopo la sua inaugurazione. Un’immagine della Nova nana V392 Persei è stata ripresa dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek il 2 Maggio 2018. Mostra una vista a grandangolo del cielo della serata sopra la superNova di ESO, in direzione ovest-nordovest. La posizione della Nova sopra la ...

Astronomia : inaugurato il Planetario e Centro Visite Supernova dell’ESO [GALLERY] : 1/17 Il 26 aprile 2018, il Planetario e Centro Visite Supernova dell'ESO è stato ...

Astronomia : cieli ad arcobaleno sull’osservatorio Paranal di ESO : Questa vista mozzafiato dell’osservatorio Paranal di ESO svela una spettacolare scena notturna sopra una parte del telescopio VLT (Very Large Telescope) di ESO, il residente più famoso dell’osservatorio. Il telescopio al centro dell’immagine è una delle quattro unità del VLT. Il VLT comprende queste unità e quattro telescopi aggiuntivi mobili, i telescopi ausiliari. Anche se il VLT è impressionante, il telescopio chiuso è surclassato in ...

Astronomia - ESO : luci sopra l’osservatorio La Silla in Cile : La luce viaggia verso i telescopi dell’osservatorio La Silla di ESO nel Cile per tratti lunghissimi, dai pianeti, dalle lune del sistema solare e da distanti stelle della Via Lattea e oltre. Questo spettacolare panorama a ultra alta definizione dell’osservatorio, creato dall’ambasciatore fotografo di ESO Babak A. Tafreshi, cattura la luce proveniente da un’ampia gamma di oggetti celesti. Due delle più notevoli sorgenti di luce in questa ...

Astronomia : il cacciatore di esopianeti “Tess” pronto al lancio - cercherà nuovi mondi potenzialmente abitabili : Osserverà centinaia di migliaia di giganti extrasolari in tutto il cielo e mapperà le 200.000 stelle più luminose del firmamento. Stiamo parlando di Tess, (Transiting Exoplanet Survey Satellite), il successore di Kepler, il cui lancio è previsto il 16 aprile 2018. “Ci aspettiamo che Tess riesca a scoprire un grande numero di esopianeti le cui composizioni atmosferiche potrebbero essere misurate con precisione da futuri osservatori“, ...

Astronomia - l’esopianeta “K2-229b” : una super-Terra con un super nucleo : Astronomia – Come dimensioni è simile alla nostra Terra, ma la sua massa di 2,6 volte più grande suggerisce che la sua struttura sia composta da un nucleo ferroso molto più grande, rendendolo in questo aspetto decisamente simile al pianeta Mercurio. Il suo nome è K2-229b: l’esopianeta è stato caratterizzato da un team di ricercatori guidato da Alexandre Santerne (Laboratorio di Astrofisica di Marsiglia, LAM) e del quale fanno parte ...

Astronomia - dall’ESA arriva l’OK alla missione ARIEL : un progetto “made in Italy” per lo studio delle atmosfere esoplanetarie : Astronomia – È la missione ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) dedicata allo studio delle atmosfere dei pianeti in orbita attorno a stelle distanti quella selezionata oggi dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) quale prossima missione di classe media. ARIEL verrà lanciata nel 2028 e nell’arco di quattro anni osserverà oltre 1000 esopianeti, realizzando un vero e proprio censimento ...

Astronomia - gli esopianeti di TRAPPIST-1 potrebbero avere troppa acqua per ospitare la vita : ecco i risultati di un nuovo studio : I 7 pianeti rocciosi che orbitano la stella TRAPPIST-1 hanno molta acqua, forse anche troppa per poter ospitare la vita, secondo un nuovo studio della School of Earth and Space Exploration dell’Arizona State University. Tutti i mondi di TRAPPIST-1 probabilmente hanno acqua per centinaia degli oceani terrestri sulle loro superfici e quelli più umidi possono avere una quantità oltre 1.000 volte maggiore rispetto al nostro pianeta. Stranamente, ...

Astronomia - ESO : nel cielo di La Silla la Via Lattea - Orione e l’Anello di Barnard : Questo scatto spettacolare dall’osservatorio di La Silla di ESO in Cile è stato ripreso dall’ambasciatore fotografo di ESO Yuri Beletsky, e svela ogni sorta di sorprese! Il piano centrale della nostra galassia si estende, leggermente curvo, attraverso l’immagine disseminata da macchie brillanti di gas e strisce scure e intrecciate di polvere. Malgrado sia un po’ difficile all’inizio distinguerla rispetto al fondo cosmico, la costellazione ...

Astronomia - scoperti 15 nuovi esopianeti intorno a sistemi di nane rosse : uno di essi potrebbe ospitare la vita : Gli scienziati hanno riferito l’esistenza di 15 nuovi esopianeti, inclusa una Super-Terra che potrebbe avere acqua liquida, che orbitano intorno a piccole stelle fredde vicino al nostro sistema solare. Queste stelle, conosciute come nane rosse, sono di enorme interesse per gli studi della formazione ed evoluzione planetaria. Un team di ricerca guidato da Teruyuki Hirano del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie del Tokyo Institute of ...

Astronomia : individuato un nuovo esopianeta - appartiene a una famiglia di mondi poco comune : Un mondo molto simile al sesto pianeta del nostro Sistema Solare, ma più caldo. Lo ha scovato recentemente un gruppo di astronomi, e l’ha assegnato a una famiglia planetaria poco comune: quella dei ‘Saturno tiepidi’. Il team di ricerca, coordinato dal Millennium Institute of Astrophysics in Cile, ha trovato il nuovo esopianeta – nome in codice EPIC 247098361 b – grazie ai dati della missione Kepler. Il telescopio della Nasa – spiega Global ...

Astronomia : un nuovo membro nella famiglia ESO - il centro “Supernova” al tramonto : Tutti gli osservatori di ESO sono basati in Cile, ma il quartiere generale dell’organizzazione e le nuove eccitanti aggiunte si trovano a Garching, una piccola città vicino a Monaco di Baviera in Germania. Quest’immagine mostra una vista impressionante e inusuale di questo nuovo membro della famiglia di ESO – il planetario e centro visitatori di ESO, il Supernova. Il supernova di ESO ospiterà la sua inaugurazione ufficiale il 26 aprile e ...