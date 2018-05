: #News #Assemblee Ilva. Puglia:accanto a operai - CybFeed : #News #Assemblee Ilva. Puglia:accanto a operai - TelevideoRai101 : Assemblee Ilva. Puglia:accanto a operai - Borderline_24 : #Taranto, #Iniziate assemblee su #Vertenze all'#Ilva. Emiliano: 'La Regione sosterrà un eventuale #Sciopero'… -

di Fiom, Fim e Uilm all'di Taranto sulla situazione della vertenza,dopo la sospensione della trattativa per la cessione dell'azienda alla cordata AM InvestCo. In assenza di segnali positivi,la mobilitazione potrebbe portare allo sciopero. Giovedì scorso, i sindacati hanno bocciato il piano proposto dal governo alle parti. "In caso di sciopero, la Regioneparteciperà per impedire licenziamenti e garantire la ristrutturazione e decarbonizzazione della fabbrica", dice il governatore Emiliano.(Di lunedì 14 maggio 2018)