Ascolti tv | Fazio annienta Mediaset | è lui il re della domenica sera

Ascolti TV | Domenica 6 maggio 2018. Fazio 17%-15% - flop The Wall (8.8%). Le Iene 11.7% - Giletti 6.9% : Fabio Fazio Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.093.000 spettatori pari al 17% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.289.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 1.988.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 spettatori (8.3%) mentre Instinct 1.826.000 (7.8%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.123.000 ...

Fabio Fazio - Ascolti al 18% di share in prima serata con Matteo Renzi : Su Rai 1 Che Tempo che Fa ha registrato 4.145.000 telespettatori, share 18,22%. Ospite centrale, come tutti sanno, Matteo Renzi, che è ritornato in tv dopo due mesi di silenzio. Nella parte del '...

Fabio Fazio - Che tempo che fa cala negli Ascolti Tv con Giorgio Napolitano : Notizie agrodolci per Fabio Fazio dai dati degli ascolti di domenica 22 aprile. Il suo Che tempo che fa su Raiuno segna un drastico calo rispetto alle domeniche precedenti, quando oscillava tra il 16 ...

Ascolti TV | Domenica 8 Aprile 2018. Fazio 16.7%-14.7% - Furore 10.1%. Formula 1 su Tv8 all’8.4% : Fabio Fazio e Maria De Filippi Su Rai1 Che Tempo Che Fa - dalle 20.39 alle 22.40 – ha conquistato 4.321.000 spettatori pari al 16.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.45 alle 0.17 – ha ottenuto .000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.392.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ...

Fabio Fazio - la mossa sporchissima per raccattare Ascolti - con tanto di ira della Carlucci - : Fabio Fazio sfodera l'artiglieria pesante. Per assicurarsi un buon seguito, a Che tempo che fa ha ospitato la numero uno della concorrenza, Maria De Filippi , uno dei simboli di Mediaset. Con uno ...

Troppi guadagni - pochi Ascolti. La Corte dei Conti «studia» Fazio : Detto, fatto. Come annunciato qualche giorno fa, l'Anac ha chiesto alla Corte dei Conti di verificare se il compenso di Fabio Fazio è troppo alto rispetto al ritorno economico garantito alla Rai da ...

Massimo Giletti - il botto di Ascolti. Fazio chi? 'Non è l'Arena' su La7 fa l'8% di share : La domenica da record di Massimo Giletti . In una serata senza calcio, Non è l'Arena su La7 registra un strabiliante 8,2% di share, per 1,632 milioni di telespettatori. Come riporta il sito ...

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018. Fazio 15.4%-14% - Leosini crolla al 5.3% - Le Iene 12.6% - bene Giletti 8.2% - GP su Tv8 7.5% : Luciana Littizzetto In una giornata caratterizzata dall’assenza della Serie A, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 15.4% di share – dalle 20.38 alle 22.39 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.44 alle 0.18 – ha ottenuto 2.449.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori ...

Fabio Fazio - adesso si mette davvero male : Mediaset gli schiera contro il re degli Ascolti : adesso si mette davvero male per Fazio. contro di lui, Mediaset schiera il carico da novanta, Gerry Scotti . Il re del Biscione da domenica conduce The Wall , il suo amato quiz su Canale 5, in prima ...

Fabio Fazio - collasso totale negli Ascolti : l'Isola dei Famosi lo travolge - guaio Rai : Nonostante il mega traino di Montalbano, Fabio Fazio collassa negli ascolti, travolto dall' Isola dei Famosi . Su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa - riporta Davide Maggio - è stato seguito da 1.394.000 ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

