ARROW - Recensione 6x22 The Ties That Bind

ARROW - Recensione 6x21 "Docket No. 11-19-41-73" : Buonasera tesori, questa settimana ci sono, puntuale come un orologio svizzero (o quasi).Un paio di parole sulla 6x20: Oliver che cerca di recuperare la fiducia e l'amicizia di Anatoly è tutto quello che desidero da quando l'anno scorso è andato tutto a quel paese, ed è anche ciò che ha salvato l'episodio. Perché, sinceramente, non so se ridere o incazzarmi a bestia per Diggle che non se la sente di stare in squadra con Oliver ma con il Team dei ...

ARROW - Recensione 6x19 "The Dragon" : Buon pomeriggio e buona domenica a tutti tesori!Allora, devo dire che ARROW quest'anno non lo capisco proprio. Va bene che non ci possono essere 23 episodi fighi su 23 perché sarebbe utopia, ma temo che se faccio un calcolo degli episodi che mi sono piaciuti finora il numero sarà pericolosamente basso. E questo rientrerebbe sicuramente tra quelli che non mi sono piaciuti, anzi, penso sarebbe il peggiore (per ora).Tanti hanno apprezzato la ...

ARROW - Recensione 6x18 "Fundamentals" : Buonasera a tutti bella gente, come va la vita dopo questa BOMBA di episodio?Boy, oh boy!, per dirla con gli americani. È stato un tuffo nel passato pazzesco e devo ancora riprendermi del tutto.Ci voleva. Ci voleva un "remembering prima stagione" e anche un episodio completamente Oliver-centrico senza Team dei Fessi o John Diggle a rompere le scatole.Oliver è sempre più nei casini dopo la sua trovata di licenziare il capo della polizia ...

ARROW - Recensione 6x17 "Brothers in Arms" : Buon pomeriggio tesori, quanti santi del calendario avete tirato giù nel guardare l'episodio?L'unica cosa che ho apprezzato davvero tanto di questo episodio è stata la recitazione di Stephen e David. E la presenza di mama Queen.Ma andiamo con ordine. Nella parte "leggera" dell'episodio, abbiamo Dinah e Oliver che tentano di strappare Star City a Diaz arrestando Anatoly e poi licenziando il capitano e il procuratore generale, entrambi corrotti. ...

ARROW - Recensione 6x16 "The Thanatos Guild" : Buon pomeriggio tesori, come promesso stavolta sono qui puntuale a commentare l'ultima puntata di ARROW.La protagonista indiscussa dell'episodio è Thea. Thea che comprensibilmente non ne può più di Star City e vuole solo andarsene all'avventura con l'amore della sua vita ma che viene puntualmente fermata da - indovina indovina - Nyssa Al Ghul. O meglio, più che da lei, direi da Malcolm. Sì perché 'sto uomo pure da morto continua a ...

ARROW - Recensione 6x15 "Doppelganger" : Con un po' di calma, ma alla fine ce la facciamo anche a recensire la 6x15 di ARROW.Da aprile, quando ricomincia dopo l'ennesima pausa (li odio questi hiatus così random) dovrei riuscire ad essere più puntuale, quantomeno ci proverò, promesso!Inizio con un enorme GRAZIE perché finalmente abbiamo un episodio senza bambini capricciosi e inutili rivalità. Ho atteso tantissimo il ritorno di Roy e quello di Thea come Speedy, e credo sia soprattutto ...

ARROW - Recensione 6x14 Collision Course : Buongiorno tesori miei, scusate l'immenso ritardo della Recensione ma ho avuto un fine settimana parecchio intenso.Ma siamo qui per parlare di ARROW, giusto? Allora parliamone. E cercherò di non sparare troppe parolacce, giuro. Ultimamente guardare questa serie non mi fa staccare la testa dal mondo, no. Mi fa incazzare come una bestia. Da dove comincio?Comincio con il Team dei Fessi che, come giustamente fa capire il nome, non ne azzecca ...