Arriva in Italia Gluco+ | il glucometro intelligente sviluppato da iHealth

Mancini è Arrivato a Roma : 'Contento di essere in Italia' : Roma, 14 mag. , askanews, Giacca blu e jeans, Roberto Mancini, prossimo ct della Nazionale italiana di calcio, è arrivato a Roma e nelle prossime ore incontrerà i vertici della Federcalcio per ...

Volley - chi è Wilfredo Leon? Il giocatore più forte al Mondo Arriva a Perugia : il Giaguaro è pronto a incantare l’Italia : Wilfredo Leon è il più forte giocatore al Mondo? Questa è la domanda che circola ormai da un paio di stagioni e la risposta è probabilmente affermativa: il fenomeno cubano naturalizzato polacco ha trascinato lo Zenit Kazan verso la conquista della quarta Champions League consecutiva, ci ha messo lo zampino nella Finale contro Civitanova piazzando gli aces che hanno ribaltato il primo set e il tie-break (suo il punto della vittoria). Pur non ...

«Italia’s Got Talent» 2018 : Arrivano Federica Pellegrini e Mara Maionchi? : Federica Pellegrini e Mara Maionchi, la nuotatrice e la discografica, l’oro alle Olimpiadi e il diamante di X Factor. Sono loro, secondo il Messaggero, le novità della nuova edizione di Italia’s Got Talent che, così come nel 2017, andrà in onda in chiaro su Tv8 a partire dal prossimo autunno. Due new entry che si siederebbero al posto di due veterane, giudici fin dalla prima edizione targata Sky: Luciana Littizzetto e Nina ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando Arriva il Giro a casa tua! : Reduci dal giorno di riposo, i corridori tornano in sella per affrontare la decima tappa del Giro d’Italia 2018, Penne-Gualdo Tadino, 239 km, in programma martedì 15 maggio, la più lunga della Corsa Rosa. Si tratta della prima stage, molto probabilmente, adatta ad una fuga da lontano.Siamo a metà Giro e molti corridori, senza aspirazioni di classifica potrebbe tentare il colpo dell’azione in solitaria. Oggi le squadre dei velocisti ...

A Cannes Arriva un film italiano su Osho : Martedì 15 maggio sarà presentato al padiglione indiano del Festival di Cannes il progetto di un film sul santone Osho. A mettere le mani al film, un produttore indiano, Subhash Ghai , Mukta Arts di ...

Poste Italiane - Arrivano le consegne anche di sera : Poste Italiane ha dato l'avvio a quella che viene comunemente definita una vera e propria sfida, ovvero quella di mettere in moto gli oltre trentamila portalettere in Italia per poter portare i pacchi nelle case Italiane tutti i giorni (anche di sabato e di domenica) fino a sera più o meno inoltrata. In più, arrivano i ritiri nei cosiddetti "armadietti fai da te" nei supermercati e nei centri commerciali, nonché nel negozio apposito. Una ...

Meteo : Arriva il ciclone islandese - pioggia e vento sull’Italia : Sul Belpaese sta per abbattersi un ciclone proveniente dall'Islanda, che porterà una maggiore instabilità e un deciso abbassamento delle temperature per i prossimi giorni. pioggia e temporali colpiranno soprattutto le regioni del Nord, ma da lunedì sera il peggioramento si estenderà anche al Centro - Sud.Continua a leggere

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 13 maggio. Arriva la decima medaglia azzurra! Italia bronzo nel kata a squadre maschile. : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del’ultima giornata degli Europei 2018 di Karate. Oggi, domenica 13 maggio, è il giorno degli ultimi botti in programma a Novi Sad (Serbia). Le ultime sei finali chiuderanno il programma degli Europei e l’Italia sarà protagonista in ben due occasioni. Si parte con gli azzurri del team kata maschile, Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia, che alle ore 9.00 sfideranno il ...

Honor 10 è già Arrivato da Expert svelandoci il prezzo di vendita in Italia : Nonostante sia stato presentato solo sul mercato cinese, Honor 10 pare essere già arrivato sul mercato nostrano. A testimoniarne la venuta è un cartellino di vendita di Expert che ne svela il prezzo e una scheda tecnica che tuttavia differisce per vari punti dalla variante lanciata alcune settimane fa sul mercato natio. L'articolo Honor 10 è già arrivato da Expert svelandoci il prezzo di vendita in Italia proviene da TuttoAndroid.

Festa della Mamma - Coldiretti : fiori da un italiano su 3 - ma Arrivano i bouquet dell’orto : Più di un italiano su tre (34 per cento) non rinuncia ad offrire un mazzo di fiori o una pianta alla Mamma in occasione della tradizionale ricorrenza della seconda domenica di maggio. E’ quanto emerge da un sondaggio on line effettuato sul sito web della Coldiretti che per la speciale giornata a Milano in piazza Castello nel mercato di Campagna Amica ha offerto la possibilità di farsi confezionare il primo bouquet alternativo a base di ortaggi ...

Leone Lucia è Arrivato per la prima volta in Italia Video : chiara ferragni e Fedez stanno vivendo una vera e propria favola. Sembrano i protagonisti di uno di quei film romantici a lieto fine, di un sogno. Non manca loro davvero niente. Sono giovani, felici, all'apice del successo e soprattutto innamoratissimi. Una gioia che adesso è arrivata alle stelle, con la nascita del loro primo figlio Leone. Coccolato da tutti, fin dal giorno della sua nascita è stato riempito d'amore e di regali. Nato a Los ...

Xiaomi Arriva in Italia : Ecco le migliori Offerte da non perdersi : Xiaomi è pronta ad arrivare in Italia. Il 24 maggio la presentazione ufficiale ed il 26 maggio l’inaugurazione dello Store a Milano. Per ingannare l’attesa Ecco tanti prodotti scontati GearBest fa incetta di sconti sui prodotti Xiaomi. Ecco i migliori Xiaomi arriverà in Italia ufficialmente il 26 maggio 2018 con l’inaugurazione del suo primo store ufficiale […]

Giro d’Italia 2018 - risultato ottava tappa. Richard Carapaz brilla a Montevergine - Formolo secondo. I big Arrivano tutti assieme : Pochi scossoni, un brivido e un nuovo volto da celebrare: lascia poco l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018, da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano, salita storica della corsa rosa che però stenta a regalare emozioni e creare situazioni di rilievo in ottica classifica generale. Richard Carapaz ha colto il successo di tappa in maglia bianca con un ottimo scatto negli ultimi 2 chilometri, mentre Simon Yates non ha avuto problemi ...